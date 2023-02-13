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美光裁員被傳「半強迫簽合意離職」 公司發聲了

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
台灣美光爆無預警裁員，「十分鐘通知走人」，引發政府部門關切。本報資料照片
台灣美光爆無預警裁員，「十分鐘通知走人」，引發政府部門關切。本報資料照片

據自由時報報導指出，記憶體廠台灣美光持續裁員，內部員工指出，除了裁員手法跟上星期一樣外，公司還利誘給予優於勞基法資遣費的離職金，半強迫員工簽合意離職的終止僱用契約，對此，美光回應，流程均符合當地法律規範，公司在雙方合意下，提供優於當地法規之離職方案，並為受影響同仁在其轉職期間提供協助。

美光表示，公司在2022年12月21日宣布，採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景，這些措施包括進一步下修2023財年和2024財年的資本支出、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股票回購。

此外，美光也確認將於2023年透過自願離職、人員精簡和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023財年獎金，高階主管亦同步減薪。

美光進一步說，已開始與部分受全球人員精簡計畫影響的同仁會談，以因應整個產業的嚴重衰退，而受影響的同仁在參與會談後離開，其流程均符合當地法律規範。

美光在雙方合意下，提供優於當地法規之離職方案，並為受影響同仁在其轉職期間提供協助。為維持公司穩健體質及財務表現，人員精簡是艱難但不可避免的決定。

美光 離職 裁員

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