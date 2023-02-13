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賞燈辦資費 中華電信行動、HiNet光世代、MOD優惠倒數

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近期台灣燈會在台北舉行，吸引大批人潮賞燈去，中華電信除贊助燈會，更宣布現場申辦行動、HiNet光世代、MOD享限定加碼優惠，2023台灣燈會中華電信攤位限定優惠倒數計時。

中華電信指出，連續25年贊助台灣燈會主燈，陪伴客戶歡慶元宵節，更於台北國父紀念館主燈區設攤，提供賞燈民眾服務體驗及加碼優惠申辦業務。燈會期間現場申辦行動、MOD/Hami Video、HiNet光世代指定方案，或購買節能家電，即享燈會限定加碼優惠，最高贈Hami Point 4000點(1點等同1元)！

此外，中華電信表示，現場參加3D科技展現虛擬浮空場景的ESG「預見精采永續」新穎互動體驗、MOD、Hami Video精彩影視、Google One等體驗，即可免費獲得限量贈品，數量有限送完為止，活動即將於2月19日截止。

中華電信表示，於中華電信燈會攤位申辦精采5G「錢兔大展大顯威風」新春方案、「精采5G購機」指定方案最高折3,000元、「精采5G四季饗宴」最高送Hami Point 1,7888點，再加碼Hami Point 500；新申請/升速HiNet光世代「速在有禮」、「MOD家速」、「智慧生活」、「玩美生活」等300M/150M(含)以上速率方案，加碼贈Hami Point 300點；新申裝MOD自選餐(全選)及「影劇館+」加碼Hami Point 500點、既有MOD用戶新訂閱自選餐(全選)或「影劇館+」加碼贈Hami Point 200點；訂閱Hami Video年約方案最高加贈Hami Point 200點。

中華電信指出，熱銷節能家電商品滿額贈Hami Point最高加碼至4,000點註6、申辦「Google One 年約方案」綁約13個月享優惠77折註7，掃QR Code申辦Google One的客戶，每天前20名每位加碼送7-11禮券100元，同時滿足行動、固網寬頻、影視娛樂等多元豐富內容。此外，現場提供企業客戶一站式多元服務與成功案例分享，攜手企業邁向數位轉型及產業智慧化。

中華電信表示，今年在台灣燈會共計佈建近200台最新型高效能基地台，並在全台熱門燈會活動與景點，擴充近500台高效能基地台、動員上百名工程人員，提供賞燈民眾優質的行動上網品質。民眾賞燈同時趕快把握倒數機會至中華電信活動攤位進行體驗及申辦，盡享5G及全方位的服務體驗。

中華電信 台灣燈會 MOD

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