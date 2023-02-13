爆發網路資安事件 飛宏：系統服務已恢復

去年下半年吹起半導體產業調整的寒風，隱約有逐步消散跡象。繼台積電在農曆春節前釋出訊息指出，今年仍可在產業調整庫存的逆風中維持成長，多家晶片設計公司及晶圓代工廠和材料分析廠，也相繼看到急單。

2023-02-13 07:00