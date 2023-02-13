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爆發網路資安事件 飛宏：系統服務已恢復

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

飛宏（2457）公告指出該公司發生網路資安事件，資訊部門於第一時間即發現異常，並阻斷對外網絡連結，受到影響的系統服務均已回復運作，對公司營運無重大影響。

飛宏表示，公司資訊團隊為加強資安防禦，立刻與外部領先的資安咨詢公司合作，共同因應此次資安事件，並全面強化相關防禦機制與復原作業，同時並通報政府檢調單位，至今持續保持密切連繫，因調查持續進行中尚未確定，目前無法得知可能獲得保險理賠金額。

公司強調，已於第一時間強化資安防禦，並進行全面鑑識分析，受到影響的系統服務均已回復運作，並同步檢視並強化現有的資訊安全政策、系統架構安全性及員工資訊安全落實性，全面提升網路安全等級，以保護資料安全及完整性。

資安 飛宏 理賠

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