南韓扶持本土AI產業 新創公司Rebellions推出新晶片挑戰輝達

集微網消息，據路透社報導，南韓新創公司Rebellions日前推出人工智慧（AI）晶片，並贏得政府訂單。南韓計劃使本地公司在爆炸式增長的人工智慧行業中立足。

Rebellions的ATOM晶片是南韓最新一次嘗試挑戰輝達的硬體，該硬件為潛在的革命性AI 技術提供動力。

人工智慧是科技界的熱門話題，據瑞銀稱，ChatGPT可以生成文章、散文、笑話甚至詩歌，在發佈僅兩個月後就成為歷史上增長最快的消費者應用程序。

據Jefferies晶片分析師Mark Lipacis稱，美國芯片設計公司輝達在高端AI晶片領域佔有絕對優勢，截至去年12月，在全球六大雲服務的計算能力中約佔86%。

南韓政府希望培育國內產業，在未來五年內投資超過8億美元用於研發，以希望到2030年將南韓AI晶片在國內數據中心的市場份額從基本為零提高到80% 。

去年7月份，南韓第二大移動運營商KT已向Rebellions投資300億韓元（2300萬美元）。這也是KT公司繼去年與韓國AI基礎設施初創公司Moreh建立合作夥伴關系後，在AI領域的第二次戰略投資。目前可見，KT向Rebellions的投資已初見成效。