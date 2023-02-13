快訊

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

助土耳其賑災 有線電視業者大豐、TBC 各捐百萬送愛

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

日前土耳其南部發生規模7.8的強震，土耳其及敘利亞等地許多建築物倒塌，並造成嚴重傷亡。有線電視業者大豐有線電視（6184）及TBC今日也宣布，積極響應政府人道救援關懷的舉措，分別捐贈100萬元，由「大大數位慈善基金會」全額捐款合計200萬元至「衛生福利部賑災專戶」，作為土耳其震災專案使用。

土耳其強震，災情慘重，同樣處於地震帶上的台灣對於土耳其大地震感同身受，第一時間派遣官方國際搜救隊伍赴土耳其協助搜救，不少企業也紛紛慷慨解囊，響應馳援土耳其的賑災活動。

大豐有線電視表示，人道的關懷沒有國界，看到台灣的搜救隊伍與時間賽跑搶救倖存災民，展現勇敢堅毅的精神，企業也應效法，不論是面對疫情或災患，大豐身為企業的一份子，不會缺席，希望以棉薄之力協助災區重建。

TBC表示，面對不幸的災變，TBC秉持人溺己溺的大愛精神，響應政府，捐款百萬元賑災，也期盼在各界協助下，災區民眾可以盡速恢復日常生活。

土耳其

延伸閱讀

土耳其救難隊921曾救員林 員林官民回報百箱賑災物資

長榮專機將接回搜救隊 隨機直送17噸物資至土耳其

影／振奮人心！土耳其地震被困150小時 女童獲救影片廣傳

嘉縣警關懷土耳其教師 他佩服台灣將搜救犬視為隊員搭商務艙

相關新聞

ChatGPT Plus讓AI變現 智慧世界的下一步、暗黑還是榮耀？

在生成式AI應用的熱潮下，ChatGPT立即在短時間內，推出了ChatGPT Plus版本，迅速讓AI進入了營利變現時代...

友達MicroLED今年量產 導入穿戴裝置

友達（2409）衝刺次世代顯示器大有斬獲，友達董事長彭双浪宣布，今年Micro LED將開始量產，並導入穿戴裝置。Min...

創意去年營收與獲利創高 員工平均年薪大增百萬元

IC設計服務廠創意去年營運表現亮麗，營收與獲利同創新高，每股純益新台幣27.69元。創意員工薪資隨著水漲船高，去年平均年...

多家台廠接到急單 半導體寒冬中已看見春天？

去年下半年吹起半導體產業調整的寒風，隱約有逐步消散跡象。繼台積電在農曆春節前釋出訊息指出，今年仍可在產業調整庫存的逆風中維持成長，多家晶片設計公司及晶圓代工廠和材料分析廠，也相繼看到急單。

晶圓代工殺價戰 開打

南韓科技巨擘三星傳出發動晶圓代工價格戰搶單，鎖定成熟製程，降價幅度高達一成，三星來勢洶洶，聯電、世界先進也開始有條件對客...

和碩拿下i14 Pro組裝大單

高階iPhone搶單大戰，和碩奪單。業界傳出，蘋果考量分散生產風險，去年12月鴻海發生鄭州廠事件後，和碩拿下iPhone...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦