助土耳其賑災 有線電視業者大豐、TBC 各捐百萬送愛

日前土耳其南部發生規模7.8的強震，土耳其及敘利亞等地許多建築物倒塌，並造成嚴重傷亡。有線電視業者大豐有線電視（6184）及TBC今日也宣布，積極響應政府人道救援關懷的舉措，分別捐贈100萬元，由「大大數位慈善基金會」全額捐款合計200萬元至「衛生福利部賑災專戶」，作為土耳其震災專案使用。

土耳其強震，災情慘重，同樣處於地震帶上的台灣對於土耳其大地震感同身受，第一時間派遣官方國際搜救隊伍赴土耳其協助搜救，不少企業也紛紛慷慨解囊，響應馳援土耳其的賑災活動。

大豐有線電視表示，人道的關懷沒有國界，看到台灣的搜救隊伍與時間賽跑搶救倖存災民，展現勇敢堅毅的精神，企業也應效法，不論是面對疫情或災患，大豐身為企業的一份子，不會缺席，希望以棉薄之力協助災區重建。

TBC表示，面對不幸的災變，TBC秉持人溺己溺的大愛精神，響應政府，捐款百萬元賑災，也期盼在各界協助下，災區民眾可以盡速恢復日常生活。