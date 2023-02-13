友達MicroLED今年量產 導入穿戴裝置

友達（2409）衝刺次世代顯示器大有斬獲，友達董事長彭双浪宣布，今年Micro LED將開始量產，並導入穿戴裝置。Mini LED背光已是高階電視的標配，並且被電競及車用面板廣範採用。

彭双浪指出，友達生產的LED顯示器已超過1億元，預期未來每年將呈好幾倍的快速成長。除了友達自己研發外，也透過與生態圈夥伴的結盟。他舉例，今年CES友達運用Mini LED背光展示的智慧座艙，是提供車廠客戶準系統的解決方案，而不再只是賣純面板，獲得相好的回響。

彭双浪指出，友達在Micro LED關鍵的巨量移轉技術，有自己一套生態鏈，可以從LED晶粒到背板設計，乃至轉投資唯一可商品化量產的錼創科技（6854）。他說，友達今年會推出商品化的Micro LED穿戴裝置，未來電視及車用也將導入。

彭双浪強調，友達目前與車廠客戶合作開發的車用顯示器，一半以上都是準系統的訂單，這對未來營運可增加數倍。

友達顯示策略事業群資深副總陳建斌表示，相對消費性電子產品，車用智慧座艙需求非常強勁，尤其是電動化、智能化趨勢讓車廠將智慧座艙視為汽車產品差異化的重點。近年新能源車年成長率均超過60%，未來幾年內更可望超越傳統汽車，取得過半市占，成為市場主流。

陳建斌指出，友達在車用新產品設計，逾五至六成將應用在新能源車，未來成長力道將持續加大。他說，友達供應的「準系統」產品價值，是傳統車用LCD面板數倍。

展望未來，陳建斌預估，友達的AmLED及FIDM兩項技術平台，未來2-3年將可望貢獻車用營收超過50%成長空間。

因應友達今年將導入Micro LED量產，友達總經理柯富仁表示，2023年持續管控資本支出，比去年的360億略降為350億元。主要將用在高階產能如Micro LED新技術平台，將之從技術準備拉升至準量產的投資。也就是在平衡撙節成本、現金流之際，做出最好的資本支出規劃，來因應短中長期發展所需。

友達今年也展示 Micro LED 透明顯示器，透過高亮度、高穿透度等特色，將可應用在汽車擋風玻璃或側窗上，日前也導入在高雄亞灣遊艇窗戶，進行場域示範驗證。彭双浪說，相關概念就是未來自駕車車窗的應用趨勢，預期未來使用需求會非常大。