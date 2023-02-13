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飛宏公告發生網路資安事件 已阻斷對營運無重大影響

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

飛宏（2457）今（13）日在公開資訊觀測站公告表示發生網路資安事件，資訊部門於第一時間即發現異常，並進行阻斷對外網絡連結；目前評估對公司營運無重大影響；飛宏股價盤中小跌。

飛宏指出，資訊團隊為加強資安防禦，立刻與外部領先的資安咨詢公司合作，共同因應此次資安事件，並全面強化相關防禦機制與復原作業，也通報政府檢調單位，至今持續保持密切連繫。

飛宏表示，目前評估對公司營運無重大影響，至於可能獲得保險理賠的金額部分，因調查持續進行中尚未確定。

飛宏強調，已在於第一時間強化資安防禦，並進行全面鑑識分析，受到影響的系統服務均已回復運作。且同步檢視並強化現有的資訊安全政策、系統架構安全性及員工資訊安全落實性，全面提升網路安全等級，以保護資料安全及完整性。

飛宏今日以39.8元開出，下跌0.1元，一度翻紅至40.2元，上漲0.3元，盤中跌幅0.62%。

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