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美光裁員網傳資遣費給半年薪水 他「領10個月」比分紅還多

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣美光爆無預警裁員，「十分鐘通知走人」，引發政府部門關切。（本報系資料庫）
台灣美光爆無預警裁員，「十分鐘通知走人」，引發政府部門關切。（本報系資料庫）

記憶體大廠美光遭部分台灣員工爆料表示「開始裁員了」，指台灣美光無預警裁員，「十分鐘通知走人」，引發政府部門關切。台灣美光昨（10）日發出聲明，證實今年將透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數。

有網友在Dcard上以「報名美光資遣費」為題發文透露，美光的資遣費用是6個月起跳，「你各位的獎金都拿去砸資遣費漲到6個月」、「還不快去跟老闆報名離職，在家躺半年，剛好景氣回升跳槽」。

文章底下也有人回應「聽說是6個月+0.5N（年資）」、「目前聽到，年資接近7年，學士EE（電機工程學），80幾萬閃人」、「考績拿5都沒拿這麼多個月，公司還真的把錢都拿去裁員」，也有疑似被裁員的員工表示「我拿10個月，比分紅還大包」、「好像也沒啥難過的，倒是錢比想像中多就是了」。

除此之外也有鄉民在PTT詢問「被裁員給半年薪水你願意嗎」，原Po提到去年自家公司裁員給的資遣費也差不多這麼多，讓他很羨慕，「直接多了半年假期」，不少人紛紛附和「六個月我先問問能不能自願被裁」、「真的可以跟老闆報名嗎，真的好想欸⋯」。

不過也有人認為「我覺得好恐怖，我還是希望能夠每天上班」、「很喜歡這份工作會滿失落的，真心換絕情錢彌補不了」、「半年後還是沒工作就要吃老本了，花錢的速度會比你想像的還要快」、「當你有房貸，還要養小孩，你就知道痛苦」、「月薪10萬再考慮」、「注意， 有些人再也回不了這種職級薪資」、「我拿過，同時無縫跳槽，多拿4個月薪水」。

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