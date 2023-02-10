台積電七度奪「本土專利王」 應材擠下高通奪外國冠軍

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
本國人由台積電以1,534件七度居冠，外國人由應用材料拿下冠軍，擠下外商「連二冠」高通。智慧局說明，應材得以在專利申請急起直追，主要是因在台灣加碼投資。智慧局提供
本國人由台積電以1,534件七度居冠，外國人由應用材料拿下冠軍，擠下外商「連二冠」高通。智慧局說明，應材得以在專利申請急起直追，主要是因在台灣加碼投資。智慧局提供

據經濟部智慧局專利申請案量，本國人由台積電（2330）以1,534件七度居冠，外國人由應用材料拿下冠軍，擠下外商「連二冠」高通。智慧局說明，應材得以在專利申請急起直追，主要是因在台灣加碼投資。

本國人三種專利前十大集中在半導體、顯示器及資通訊產業。台積電專利申請1,534件，自2016年起穩居首位；其次為宏碁（2353）的530件，第三為友達光電（2409）的505件。

群創光電（3481）三種專利合計申請量為336件，年增2,700%。對此，智慧局分析，群創先前申請量較低造成比較基期較低，再加上近期投入Micro LED、精準醫療及智慧零售，所以申請量大幅成長。

而過去申請案量名列前茅的鴻海（2317）去年跌至12名，智慧局解釋，鴻海早期為大量進行專利申請，近期則改為「重質不重量」，並加強海外布局，專利申請分散在美國、日本及中國大陸。

而本國有6家銀行進入三種專利申請百大，其中合作金庫（5880）以220件高居銀行榜首，其次為台灣銀行214件，兆豐銀行205件位居第三，其發明專利申請量則為第一。台新銀行去年申請案量年增1640%，主因為去年推出12項銀行服務，打造虛實整合。

進入專利百大的28所學校，以城市科大榮登各校之首；以發明專利來看，成功大學以135件申請最多，其次是陽明交通大學。研究機構方面，則有工研院、金屬中心入榜。

外國人三種專利申請前十大，申請14,556件，年增3%，集中在半導體、資通訊及化學產業。其中，應材以881件首次躍居榜首，創近十年以來最高紀錄。蟬聯兩年冠軍的高通以763件排序第二；三星電子申請量創近十年以來最高，排序晉升第三。前身為臉書的元平台（Meta）專利申請案量為293件，年增281%，主要是投入元宇宙專利。

智慧局總結，去年本土及外國專利申請的前十名，本土有四家，外國有八家均是半導體相關產業，顯示無論國內、國外半導體在專利申請方面日益增加。

對於應材為何能夠急起直追超過高通，智慧局長洪淑敏說，是因應材考量到台灣半導體供應鏈完整，近期一直加碼投資台灣，經濟部長王美花去年訪美時也有拜訪應材，對方也承諾會持續加強投資台灣，預期申請件數會一直成長。而荷商艾司摩爾（ASML）雖然未擠進前十大，仍因在台擴大投資有所成長。

半導體

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