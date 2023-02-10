節能家電補助開跑 集雅社樂觀看待營收成長

百貨通路的家電專櫃龍頭集雅社（2937）公布今年1月營收3.40億元，年減16.21%，衰退主因來自遭逢史上最長春節假期，連假期間物流運輸量大減造成出貨遞延，連帶無法認列營收，預計可望在2月隨加速出貨回補，接下來節能家電補助效益發酵，將有助後續營收回正。

集雅社1月營收為3.4億元，較上月下滑19.11%，也較去年同期衰退16.21%，但公司仍看好接下來在政府推出家電節能補助效益，可望對冰箱及冷氣買氣有明顯助益，後續單月營收相對去年同期表現可望回到正成長。

集雅社表示，該公司由專櫃現場觀察，不少消費者衝著補助前來購買通常在入夏後才熱銷的冷氣和冰箱，挑選的機種性能也偏好講求有具備AI智能、IoT物聯網等加值功能的機種，不僅要省電節能，同時具備遠端操控功能以便同步達到省時、方便、高效率，以期將家電的使用價值最大化，搭配集雅社專業家電規劃師服務跟冷氣精緻安裝，正好符合消費端的需求。

至於一樣是能源效率1級的冷氣機，集雅社發現近期因為季節性因素，消費者挑選時還會考慮同時具備冷暖器功能的空調機種，另外像除濕機、空氣清淨機等產品銷量和詢問度也增加，集雅社趁勢結合特定品牌推出促銷贈禮、現金折扣、會員集利金5倍送等活動，都推升消費者的購買意願。