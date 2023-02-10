SEMI半導體培訓線上平台登場 助人力發展及產業成長

國際半導體產業協會（SEMI）今(10)日推出全新線上學習平台 - SEMI University （SEMI大學），希望成為業界夥伴推動員工培訓和技能升級的助力，協助新進人才開發個人職業生涯，縮小全球半導體產業人才缺口。

全新的SEMI University平台現有超過360 種產業專屬課程，所提供的多元線上半導體培訓課，從新進廠房操作員到經驗豐富的技術人員、工程師及非技術人員皆可輕鬆上手。

SEMI University不僅涵蓋前端和後端製造操作、晶片設計原理和職場安全等半導體課程，也提供人工智慧 AI、微機電系統MEMS和光電工程等多種快速發展的最新技術課程。SEMI University線上課程彈性極大，可隨時暫停和重新開始，同時支援多種語言且持續增加。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球半導體市場規模到2030年可望翻倍，叩關1兆美元，SEMI預估屆時全球半導體業將需要超過90萬名新員工，才足以支撐這一波成長力道。透過SEMI University平台，新人可以快速到位、發揮所長，企業也能進一步輔導各級員工，讓職涯更上一層樓。SEMI正積極尋求可以一起擴大平台內容的合作夥伴，以滿足廣大電子供應鏈的培訓需求。