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1月營收/台積電重回2,000億元 達2,000.51億元 月增3.9%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電1月營收重回2,000億元之上。圖／聯合報系資料照片
台積電1月營收重回2,000億元之上。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）今(10)日公佈 2023 年 1 月合併營收，不受1月工作天數減少，營重回2,000億元之上， 達2,000.51億元 月增3.9%收，年增16.2%。

台積電稍早釋出今年首季展望時指出，2023年第1季，因總體經濟情勢依然孱弱，預期終端市場需求持續疲軟以及客戶進一步的庫存調整將更加影響台積公司業績。

台積電提出首季財測目標，首季合併營收介於167-175億美元，在新台幣30.7兌換1美元，基礎上估計，首季毛利率將下滑至53.5-55.5%，營業利益率也降至41.5-43.5%。今年資本支出也採保守預估介於320億美元到360億元。不過公司仍有信心今年仍將力拚微幅成長，優於產業全年呈現衰退。

台積電法說會股價也在外資認為升息腳步將盡下，呈現緩步走揚，今日收盤價逆勢收紅，以545元作收，上漲5元，接近今年波段高點。

台積電 營收

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