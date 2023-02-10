美光裁員了！開完會瞬間中年失業 辭退過程不到10分鐘

為因應產業低迷，美國記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）大砍高階主管薪資，減幅最高達到20%，並將停發紅利。此外，有員工表示「開始裁員了」，甚至有同事前一小時還在開會，瞬間就中年失業，辭退前後花不到10分鐘。

彭博資訊報導，美光周四依法申報表示，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）將減薪兩成、執行副總裁減薪15%，資深副總裁的薪資也會減少10%，並列舉出將停發紅利的決策主管。此前，美光宣布計劃裁員10%。

有網友在論壇Dcard發文表示「美光裁員滾滾」，並指出，「美光真的開始裁員了，看著座位一個個空去」。

不少美光員工紛紛留言「這是真的，SMAI直接四個M1、一個M2被砍，前一小時還在開會，瞬間中年失業，那失落的表情我到現在還是很難釋懷」、「沒有預告期，直接請你交出識別證離開，連跟同事打招呼的時間都沒有，心寒，留下來的人瑟瑟發抖」、「簽名、回收識別證、離開，前後10分鐘」。

還有員工留言「聽說下週開始會有大動作」、「目前在高通，聽說台灣這邊要砍5%已經陸續開始約談了」、「目前聽說不是砍人數砍，是看金額砍，一個部門可能要砍多少額度，貴的砍掉，下面的人可能就不會了」。

也有網友批評美光做法，留言「談到分紅的時候像台商，砍人的時候像外商，外皮台骨真不是叫假的」、「裁員完後，女性員工比例就自然增加了，剛好符合美光的DEI政策 果然是一間政治正確的公司」、「吃相太難看了，看看其他兩家記憶體大廠都還是發獎金」。