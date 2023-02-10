華碩AI雲創園區 估上半年20家新創企業入駐

AI、LLM (Large Language Model)、5G、HPC及區塊鏈等科技應用日新月異，PC品牌大廠華碩（2357）宣布透過「AI雲創園區」整合技術及市場資源，協助新創佈局全球，使園區成為結合技術、應用與商業創新的大型基地。預計今年上半年，會有15至20家潛力新創或企業進駐，一同開發各種創新運用。

華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑指出，「華碩積極推動與鼓勵內部進行創新創業，擴大對外部潛力新創的支持，AI雲創園區提供AIHPC高速運算雲端服務，擁有高效能、低門檻、節能減碳等優勢，為新創團隊提供最佳的開發能量。華碩具備全球品牌地位，在產品、市場競爭策略以及行銷暨通路層面擁有豐富的資源，透過造平台、聚夥伴、建生態的模式，為新創與創新企業在全球市場帶來強大的助益。」

以近期進駐的成功個案「華碩智行」為例，透過園區在人工智慧物聯網（AIoT）的核心優勢與資源，分析並掌控停車量、車流離尖峰、區域等大數據，提升車牌、車輛與車型辨識，以及車輛入位、離位等辨識，準確率達99%，大幅減少開單人力成本。華碩智行提供跨界跨域的一站式系統整合服務，解決路邊停車管理問題，未來將提供電動車充電樁服務，有望成為都市停車的新解方。

華碩為扶持更多新創團隊，除提供專業開發技術、營運策略等支援，整合AIHPC高效運算雲端服務、5G專網、AI運算與區塊鏈等四大領域關鍵技術，從基礎設施、先進通訊、資訊安全到智慧應用，提供全方位解決方案，為客戶省下巨額營運成本。

華碩祭出折扣達3成的AI算力資源與優惠逾5成的租金，讓新創夥伴的AI發展能量有強勁的資源做後盾，進一步掌握新世代的數位科技脈動，引領AIoT、ESG、Green Energy & GreenTech和元宇宙等市場先機，成為台灣產業創新升級的重要推手。