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陸行之：本季為傳統淡季 預期半導體庫存調整成效仍不明顯

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

大多數半導體及科技公司公布去年第四季及本季展望後，前外資知名分析師陸行之在臉書上分析近期科技業走勢表示，目前看起來封測、半導體設備、少數電力功率及砷化鎵化合物代工比晶圓代工的指引還差，其他如AI/伺服器、車用、工業用、LCD/AMOLED 顯示驅動晶片、非蘋手機晶片和EUV曝光機設備等，都比晶圓代工的指引好，表示很多客戶開始啟動庫存調整，但因本季是傳統淡季，預期成效仍然不明顯。

陸行之表示，除了LCD/AMOLED顯示驅動晶片公司庫存調整較同業早而且明顯，整體半導體行業去年第四季庫存月數仍是10% q/q，35% y/y 增加；本季營收指引明顯低於市場預期的有砷化鎵化合物射頻產業鏈、記憶體半導體設備、消費性電力功率。

陸行之表示，很多公司提到本季或1月份是今年營收底部，之後逐月、逐季 Q/Q成長，顯示2Q23庫存月數降低有期待。下游系統公司庫存調整明顯早於半導體公司。

陸行之表示，全球半導體公司 Y/Y 季度同比增長1Q23持續惡化，1Q23還有增長的公司只剩下台積電（2330）、ASML、STMicro、Wolfspeed、 Infineon、 Monolithic Power System和Microchip。

陸行之提醒，未來要觀察的變數有俄烏戰爭是否惡化，中國大陸解封對科技／半導體行業的影響，中國大陸停止補助及美國加大補助對全球電動車需求的影響，Microsoft跟谷歌PK新世代搜尋引擎是否進一步帶動Nvidia／AMD AI伺服器產業鏈的加快復甦，大陸半導體國產替代加速的影響。

半導體 晶圓代工

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