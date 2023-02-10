宇隆1月營收2.36億 汽車客戶加大下單力道營運逐季增溫

精密零件機械加工大廠宇隆（2233）公布1月合併營收2.36億元，因農曆春節長假、工作天數較少，且中國解封推進染疫高峰效應，影響出貨與生產排程，造成1月營收雖月增3.2％、但年減24.3％。

宇隆表示，以占公司1月營收比重約54％的汽車類來看，儘管短期出貨與生產排程皆受到影響，但從客戶給予的訂單回饋，受惠於包括Bosch、DENSO、BorgWarner等主要汽車客戶對於旗下包括鍊條系統、傳動系統的VCT、可變氣門正時(VVT)等相關關鍵零組件的拉貨力道穩定。

且有變速箱、GDI等關鍵零組件追單增量、以及新訂單加入，今年隨著客戶的訂單需求持續增溫，汽車類部門的營運表現有望呈先蹲後跳的情形。

宇隆進一步表示，近期公司斥資人民幣2,340萬元取得浙江省嘉興姚庄經濟開發區約60畝土地，預計分期興建廠房，第一期投入除現有客戶產品線的建置外，將興建無塵室以爭取醫療產業客戶，並配合當地政府工業智慧製造的重點發展，計畫佈建行星式減速機產線。

未來再透過適當調配浙江新舊廠及東莞廠區接單、生產排程規劃，以期加速縮短客戶後續認證及新廠學習曲線，滿足擴大更多不同產業市場機械加工業務擴張，發揮投資效益最大化。

展望今年，宇隆維持審慎樂觀看法。第1季向為汽車產業傳統淡季，但中國汽車流通協會近期指出，中國汽車產業目前雖面臨艱難挑戰，且中國汽車經銷商庫存預警指數升至61.8％，月增3.5％，但隨著1月積累的訂單陸續交付，預期2月銷量將保持成長，加上政府擴大汽車消費政策，助力新車銷售市場可望在第2季迎來復甦。

此外，伴隨全球糖尿病及減重藥物注射需求增加，客戶諾和諾德自去年第4季起持續追加訂單，宇隆期待隨著染疫高峰期逐步消退，將帶動汽車及醫療類客戶拉貨力道回溫，挹注今年營運有機會呈逐季走高的態勢。