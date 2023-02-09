奇景光電第2季業績反彈向上 下半年優於上半年
驅動IC廠奇景光電今（9）日召開法說會表示，庫存水位自2022年第3季高峰之後已有很大改善，預估庫存最慢將在 2023年第3季降至過去平均水準，該公司預期，車用傳統驅動IC客戶庫存調整將逐漸恢復正常，營收將於第2季起強勁成長，2023年第1季將是營收谷底，第2季開始反彈，下半年大部分業務成長動能都將較上半年改善。
奇景表示，第1季由於中國大陸農曆新年假期是傳統淡季，儘管中國大陸已取消對Covid-19的管制，但在全球需求低迷和中國大陸Covid-19病例激增的影響下，許多中國大陸工廠將停工期延長至農曆新年，更加劇2023年第1季總體經濟環境低迷的不確定性，導致客戶在下新訂單時猶豫不決，同時謹慎地管理他們的庫存水位，而進一步影響奇景的業務能見度。
由於不確定性持續存在，奇景目前首要目標是嚴格管理庫存水位，積極透過犧牲短期毛利率來處理過剩庫存。同時，奇景持續減少晶圓投片，並向客戶爭取更多去化奇景過剩庫存的專案。奇景預估最慢到2023年第3季，可將庫存水位調降至接近過去平均水準。
奇景第1季毛利率承受下降壓力，是由於2021 年正值代工廠和後段封測廠產能受限，價格處於高峰水準，奇景當時採購的庫存成本較高。另一個影響第一季毛利率的因素，則是帳上部分未出售庫存需要提列跌價損失。不過，奇景相信上述對毛利率的不利影響會在今年逐漸減弱，因為市場在許多業務領域都顯示出復甦跡象。
雖然去化庫存過程為毛利帶來壓力，但努力提高毛利率仍是奇景的主要目標。儘管預期短期毛利率會被壓縮，但奇景仍對毛利率前景充滿信心，並樂觀看待車用和 WiseEye AI影像感測等能見度較佳的產品營收成長，並有望超過其他業務。
展望未來，半導體產業似乎正走向後疫情時代。在供應鏈逐漸穩定，且通路庫存逐漸恢復健康水準的同時，奇景相信良好的復甦即將到來。在營收方面，奇景預估2023年第1季將是谷底，營收將從第2季開始反彈，下半年大部分的業務成長動能都將較上半年有所改善。
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