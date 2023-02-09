中芯估Q1營收季減10-12% 看產業週期尚在底部

中芯國際今（9）日晚間發布自結財報與展望，中芯預期，今年首季季度收入季減 10%至 12%，毛利率介於 19%至 21%的範圍內。公司指出2023 年上半年產業週期尚在底部，外部不確定因素帶來的影響依然複雜。另外今年資本支出持平看待。

中芯預定10日上午召開線上投資人會議，今日晚間先公布財報。

就去年財報，中芯指出，2022 年整體來看，根據未經審計財務資料，公司收入跨越到 72 億美元，同比成長 34%，實現 2021、2022 連續兩年年增幅超過三成；2022 年毛利率成長到 38%，創歷史新高。

中芯指出，去年公司資本支出為 63.5 億美元，到年底折合 8 吋月產能達到 71.4 萬片，全年產能利用率為 92%。 至 2022 年底，中芯深圳進入投產階段，中芯京城進入試生產階段，中芯臨港完成主體結構封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因瓶頸設備交付延遲，量產時間預計推遲一到兩季。

中芯也指出，公司預計 2023 全年營收年減低十位數，毛利率在 20%左右。折舊年增超兩成，資本支出與上一年相比大致持平。到年底月產能增量與上一年相近。公司持續投入過程中，毛利率承受高折舊壓力，公司會始終以持續盈利為目標，努力把握產能擴建節奏，保證一定的毛利率水準。