2022年全球矽晶圓出貨及營收再攀高峰 雙締新猷
國際半導體產業協會（SEMI）旗下矽產品製造商組織(SMG)今日發布調查報告指出 ，2022年全球矽晶圓出貨量較2021年上漲3.9%，達147.13億平方英吋；總營收成長9.5%，來到138億美元，雙雙寫下歷史紀錄。
矽晶圓為半導體不可或缺的要件，出貨也隨著各式半導體元件的強勁需求持續成長，從2021年的14,165百萬平方英吋，成長到去年的14,713百萬平方英吋。8吋和12吋晶圓消費量則部分在汽車、工業和物聯網領域，及5G建設推波助瀾下，呈現上升態勢，營收達138.31億美元，突破2021年才創下的歷史新高。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球宏觀經濟前景仍存隱憂，但無損矽晶圓產業持續往前的動力。矽晶圓出貨過去10年就有9年正成長，對半導體產業的重要性可見一斑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言