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2022年全球矽晶圓出貨及營收再攀高峰 雙締新猷

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI調查報告指出，去年全球矽晶圓出貨量及營收雙雙創新高。（歐新社）
SEMI調查報告指出，去年全球矽晶圓出貨量及營收雙雙創新高。（歐新社）

國際半導體產業協會（SEMI）旗下矽產品製造商組織(SMG)今日發布調查報告指出 ，2022年全球矽晶圓出貨量較2021年上漲3.9%，達147.13億平方英吋；總營收成長9.5%，來到138億美元，雙雙寫下歷史紀錄。

矽晶圓為半導體不可或缺的要件，出貨也隨著各式半導體元件的強勁需求持續成長，從2021年的14,165百萬平方英吋，成長到去年的14,713百萬平方英吋。8吋和12吋晶圓消費量則部分在汽車、工業和物聯網領域，及5G建設推波助瀾下，呈現上升態勢，營收達138.31億美元，突破2021年才創下的歷史新高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球宏觀經濟前景仍存隱憂，但無損矽晶圓產業持續往前的動力。矽晶圓出貨過去10年就有9年正成長，對半導體產業的重要性可見一斑。

矽晶圓 半導體

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