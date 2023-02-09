無懼半導體人才流失 王美花：台灣反而吸引外商來投資

經濟部長王美花今（9）日出席工商協進會「2023台日九州經貿論壇」，會前受訪時表示，台灣與日本在半導體方面有相當多合作機會，不過她不擔心人才流失，台灣的半導體專業人才和群聚效果，反而比較有機會吸引外商到台灣來投資。

美日荷聯手對中國大陸半導體禁售成熟製程晶片，王美花表示，國際政治情勢台灣會密切觀察，也會密切跟產業聯繫，不過她認為，上半年最重要的是台灣面對到國際經濟能不能提升，國際高通膨能不能穩定下來等等，現在比較要緊的是穩住產業的發展，特別是中小企業，要協助他們在這一段時間能夠持續穩定，相關協助方式能推出。

王美花表示，非常高興和日本在半導體方面有非常多合作機會，日本在半導體相關供應鏈方面，不管是材料商、設備商等等，雙方有非常多研討會、交流和互訪，這就表示中間有非常多合作機會，每個案子有成熟或適當時間對外說明時會和大家做報告。

至於人才是否因此外流，王美花說，她認為反而是外商會到台灣來，因為看中台灣群聚效果和台灣人力對半導體方面的知識，吸引外資來台灣的機會比較大。

王美花致詞時指出，台日是理念相近國家的合作，雙方不管是過往或是未來進一步合作，都是很理想的合作關係。

另外，關於6000元現金發放時間點，王美花表示，今天在院會有記者會，具體時間要看法案進度，由行政院做回應。