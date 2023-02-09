群創小金雞睿生光電去年每股賺5.62元
群創光電小金雞睿生光電（6861）董事會今（9）日通過去(2022)年財報，稅後純益1.99億元，年微增0.1%；每股稅後純益5.62元。
睿生光電今年元月合併營收1.44億元，月減18.2%，年減5.1%。睿生光電將於5月24日舉行股東常會。
睿生光電董事會今天並決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日為2月10日。
睿生光電表示，為吸引及留任公司所需專業人才，辦理員工認股權憑證執行轉換。發行總金額盤新台幣5萬0,025元。發行價格新台幣14.5元；員工認購股數或配發金額3,450股。增資後實收資本額為新台幣3億5,785萬元。
睿生光電2021年登錄興櫃，是群創（3481）在2019年孵育的第一家新創公司，期許要成為「醫材界的台積電（2330）」。
睿生光電的「X光數位偵測器」產品已通過美國食品藥物管理局（FDA）、 歐盟（CE）、台灣食品藥物管理署（TFDA）三大醫療體系認證，已在市場銷售。這項將傳統X光片數位化的領先技術，穩居全球冠軍寶座。
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