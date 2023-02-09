快訊

南韓影帝劉亞仁涉吸毒！服飾品牌火速下架代言 韓媒爆料內幕：他染毒2年了

通膨又升！1月CPI年增率衝上3.04% 半年來再見3字頭

王世堅表態「考慮爭取2024立委」 全因柯文哲說了這句話

群創小金雞睿生光電去年每股賺5.62元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創光電小金雞睿生光電（6861）董事會今（9）日通過去(2022)年財報，稅後純益1.99億元，年微增0.1%；每股稅後純益5.62元。

睿生光電今年元月合併營收1.44億元，月減18.2%，年減5.1%。睿生光電將於5月24日舉行股東常會。

睿生光電董事會今天並決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日為2月10日。

睿生光電表示，為吸引及留任公司所需專業人才，辦理員工認股權憑證執行轉換。發行總金額盤新台幣5萬0,025元。發行價格新台幣14.5元；員工認購股數或配發金額3,450股。增資後實收資本額為新台幣3億5,785萬元。

睿生光電2021年登錄興櫃，是群創（3481）在2019年孵育的第一家新創公司，期許要成為「醫材界的台積電（2330）」。

睿生光電的「X光數位偵測器」產品已通過美國食品藥物管理局（FDA）、 歐盟（CE）、台灣食品藥物管理署（TFDA）三大醫療體系認證，已在市場銷售。這項將傳統X光片數位化的領先技術，穩居全球冠軍寶座。

光電 新台幣

延伸閱讀

友達去年虧211億 十年最慘

外資買超141億元 這檔航運股高居外資買超個股冠軍

友達法說會前外資提早卡位？登上外資單日買超冠軍

外資賣超125.62億元 但這十檔仍最獲外資買超青睞

相關新聞

台日半導體合作還有好消息？王美花：有適當時機就會對外報告

台積電（2330）赴日本熊本設廠，日商東京威力（TEL）去年於南科設營運中心，台日半導體合作密切。工商協進會今（9）日舉...

無懼半導體人才流失 王美花：台灣反而吸引外商來投資

經濟部長王美花今（9）日出席工商協進會「2023台日九州經貿論壇」，會前受訪時表示，台灣與日本在半導體方面有相當多合作機...

宏達電：看好元宇宙未來3-5年正向發展 Q2將推新手機

宏達電今（9）日舉行新春記者會，全球業務行銷總經理黃昭穎指出，元宇宙將會成為下世代Internet，看好未來3-5年將有...

群創1月合併營收126億元 月減21.8%、年減47.5%

群創（3481）今(9)日公布1月自結合併營收為126億元，較上月減少21.8%，較去年同期減少47.5%。

台達電元月營收295.63億元 為同期新高

台達電（2308）公布1月合併營收295.63億元，月減14%，年增12.5%，為同期新高。

進入傳統淡季 廣達1月營收900.7億元、月減15.3%

筆電龍頭廣達（2382）今（9）日公布2023年1月營收900.71億元，月減15.3%，年減10.6%，主要是進入傳統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦