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訊連FaceMe人臉辨識 整合聯發科物聯網Genio 700平台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
訊連加強布局智慧物聯網市場，宣布旗下人臉辨識引擎FaceMe整合聯發科新一代智慧物聯網平台Genio 700，展現AI最佳化效能。訊連／提供
訊連加強布局智慧物聯網市場，宣布旗下人臉辨識引擎FaceMe整合聯發科新一代智慧物聯網平台Genio 700，展現AI最佳化效能。訊連／提供

軟體大廠訊連（5203） 加強布局智慧物聯網市場，今（9）日宣布旗下人臉辨識引擎FaceMe整合聯發科（2454）新一代智慧物聯網平台Genio 700，展現AI最佳化效能。

訊連科技FaceMe持續整合各式物聯網平台，並針對聯發科技最新發表的Genio 700優化效能。FaceMe運行於Genio 700上，經由聯發科技AI處理器優化，實測結果相較於單純只用CPU運算，可以展現6.5倍快的運算速度，並降低24%的CPU使用率，滿足智慧零售及智慧安控應用中，需要大量、高速且複雜的邊緣運算能力的需求，為採用Genio 700的業者提供更高效、快速且可靠的AI人臉辨識應用。

聯發科技Genio 700是一款高性能的終端AI運算物聯網平台，提供高性能的 IoT SoC和AI模組，專為智慧家庭、智慧零售與工業物聯網裝置設計。Genio 700平台整合最新AI核心和加速器，大幅提升終端裝置運算能力，每秒可處理的影像幀數大幅增加，可支援多路影像之AI即時人臉辨識，為人臉辨識在智慧零售及智慧安控等應用情境，大幅提升辨識效率。

訊連科技FaceMe除了人臉辨識外也可以分析性別、年齡、情緒等資訊，提供智慧零售顧客分析解決方案 FaceMe Smart Retail。此外，FaceMe Security除了人臉辨識外，也提供人形偵測及追蹤功能，結合既有的影像監控系統，做到即時多攝影機的人臉及人形追蹤，可以全場域快速搜尋特定人物的行蹤軌跡，加強場域安全，提供客戶更完整的智慧安控系統。

訊連科技FaceMe與聯發科技Genio IoT的強強聯手，將為客戶提供更快速、便利而強大的人臉辨識邊緣運算產品，打造更安全便利的人臉辨識應用服務。

物聯網 聯發科 訊連

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