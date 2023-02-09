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宏達電：看好元宇宙未來3-5年正向發展 Q2將推新手機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏達電全球業務行銷總經理黃昭穎。記者馬瑞璿／攝影
宏達電全球業務行銷總經理黃昭穎。記者馬瑞璿／攝影

宏達電今（9）日舉行新春記者會，全球業務行銷總經理黃昭穎指出，元宇宙將會成為下世代Internet，看好未來3-5年將有正向發展，他同時也預告，今年第二季將會推出新款元宇宙新手機

黃昭穎指出，元宇宙產業還在發展初期，宏達電會先著眼投資技術創新，接下來著眼點是擴張整體生態系上的應用，就宏達電的觀察來看，雖然元宇宙題材仍需要幾年的發酵時間，但現在已有越來越多企業導入相關應用，宏達電的元宇宙技術發展走在正確的方向上。

宏達電今日也宣布，HTC首款XR裝置即將於2月下旬與消費者正式見面，VIVE XR Elite採取輕量化設計，且具備一機多用特性，不但可以展現PC VR等級的娛樂聲光效果，創新技術也可以應用於各種商業場景，無論是遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力等應用，皆能自由擴展使用。

黃昭穎表示，隨著VIVE XR Elite上市，HTC將科技應用帶往全新領域，VR及AR科技透過透視攝像技術（pass-through）創造新的混和實境應用趨勢，XR將在行業中發揮重要作用，未來也將會有更多的開發夥伴進入市場為產業帶來更多元的內容。

他更進一步表示，VIVE在主要行業和垂直領域上累積眾多經驗與案例，在醫療、航太、培訓、設計、娛樂等領域皆擁有屢獲殊榮的項目成果和合作夥伴，VR 已成為一個產業，並不斷發展和成熟，每個領域將有不同樣貌的使用族群，也因此HTC推出一機多用的創新產品來滿足使用者各項需求，VIVE XR Elite將為高階及入門使用者提供多樣化頂級體驗。

元宇宙 宏達電 HTC 手機

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