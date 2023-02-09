網家去年營運不如預期 詹宏志：1月起不領薪水

網路家庭集團董事長詹宏志日前對內發布公開信，表示因2022年營運績效不如預期，他與執行長張瑜珊做了痛苦的決定，不發2022年的績效獎金。此外，為了對股東與資本市場負責、展現努力決心，他自今年元月起不再領薪水。

網家去年營收461.36億元，年減5.09%，去年第1季本業勉強獲利，但第2、3季轉虧，去年全年財報尚未出爐，仍面臨可能虧損狀況。有員工指出，去年公司已經改為年終獎金保證一個月，現在又要等獲利才發績效獎金，對努力者不公平。

2021年因公司管理階層領高薪、本業獲利差，在去年6月股東會上詹宏志被砲轟，他主動表示，第3季要找回成長方向，否則薪水歸零，執行長薪資減半。股東會後，執行長蔡凱文閃辭，詹宏志在8月找來新創「媽咪愛」創辦人張瑜珊接任執行長。

詹宏志在內部信中指出，2022年進行薪資結構調整，年終獎金改為固定一個月，另算績效獎金，但「辦法訂出的第一年（2022年），我們就遭逢公司成立以來最嚴苛的考驗，業績衰退，人事變動，前三季已發生的業績都不符合我們自己以及市場的期待，也受到很多批評，工作同仁不管是幹部或基層夥伴都倍感壓力。」