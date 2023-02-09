鴻海擬在印度培訓人才

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉╱台北報導

印度媒體Mint引述知情人士談話報導，鴻海和台灣政府正研議建立合作夥伴關係，讓鴻海在印度培訓更多人才，以滿足半導體產業的需求。

鴻海正重押印度半導體市場，已宣布攜手印度跨國集團Vedanta，透過合資公司的方式在古吉拉特邦（Gujarat）設立面板、晶片與封測廠，投資規模達200億美元。這家合資企業也計劃利用印度政府，用來鼓勵半導體生產的7,600億盧比（約92億美元）獎勵計畫。Mint在1月曾報導，Vedanta-鴻海合資公司可能會是第一個獲得政府核准的案件。

消息人士說，這項計畫利用在印度的台灣華語教育中心（TEC）做為培訓場地，以鴻海專有技術資料與華語教育中心的華語做為教材；同時教授技術和語言技能，也拉近印度與台灣企業和人才之間的差距。

報導引述消息人士說，鴻海與台灣政府雙方尚未與印度官方展開正式的協商。據Mint報導，清華大學台灣教育中心和鴻海，均未在截稿前回覆置評請求。

報導說，台灣政府和鴻海的技能訓練合作計畫有其重要性，因為全世界半導體產業都面臨人才短缺。舉例來說，根據埃森哲的數據，美國需要7萬名半導體技能專業人士；中國大陸傳出正規劃以1,430億美元，扶持本土半導體產業，也需要35萬至40萬技能專業人員。

針對鴻海印度布局，鴻海董事長劉揚偉之前表示，印度整體產業環境改善，政府的效能也在提升，印度未來將扮演非常重要角色，鴻海集團在印度將積極擴張。

劉揚偉指出，鴻海在半導體布局絕不會走回頭路，不會去布局個人電腦與智慧手機所使用的半導體，而是圍繞在未來的新產品與新應用，例如電動車與元宇宙。鴻海攜手Vedanta在印度設立的半導體廠，不是鎖定先進製程，而是成熟製程，也就是鎖定28到65奈米，這些成熟製程的IC，都是電動車要使用到的零組件。

鴻海 印度 半導體

延伸閱讀

鴻海與印度Vedanta合資設晶圓廠 傳邀意法半導體加入

鴻海（2317）股價都100元…即便大盤跌3千點？ 專家：「這群」買盤在支撐

擁有近37年經驗！前Nissan副營運長關潤出任鴻海電動車策略長

影／鴻海開工新春團拜 劉揚偉：下半年景氣可能翻轉

相關新聞

台積蓋2奈米廠 拿到門票

攸關台積電2奈米廠的中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫，昨（8）日通過環評大會審查，預估產值可達5,014億元，將提供...

兩大日商指標廠二降財測 被動元件空襲警報響

被動元件空襲警報大響，繼全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田二度下修財測後，業界四哥日商太陽誘電也二度降財測，純益恐...

中科二期擴建通過環評 管理局拚8月開發交地

中科台中園區二期擴建案通過環評大會審查，中科管理局長許茂新表示，將盡速送台中市政府都市計畫審查大會審查，希望趕在今年8月...

網家去年營運不如預期 詹宏志：1月起不領薪水

網路家庭集團董事長詹宏志日前對內發布公開信，表示因2022年營運績效不如預期，他與執行長張瑜珊做了痛苦的決定，不發202...

鴻海擬在印度培訓人才

印度媒體Mint引述知情人士談話報導，鴻海和台灣政府正研議建立合作夥伴關係，讓鴻海在印度培訓更多人才，以滿足半導體產業的...

宏碁 強攻長照

宏碁（2353）宣布，攜手專注樂齡照護服務的「玨心為爾」公司，導入受恩智管家智慧照護系統，納入空氣品質解決方案，協助打造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦