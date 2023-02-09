鴻海擬在印度培訓人才

印度媒體Mint引述知情人士談話報導，鴻海和台灣政府正研議建立合作夥伴關係，讓鴻海在印度培訓更多人才，以滿足半導體產業的需求。

鴻海正重押印度半導體市場，已宣布攜手印度跨國集團Vedanta，透過合資公司的方式在古吉拉特邦（Gujarat）設立面板、晶片與封測廠，投資規模達200億美元。這家合資企業也計劃利用印度政府，用來鼓勵半導體生產的7,600億盧比（約92億美元）獎勵計畫。Mint在1月曾報導，Vedanta-鴻海合資公司可能會是第一個獲得政府核准的案件。

消息人士說，這項計畫利用在印度的台灣華語教育中心（TEC）做為培訓場地，以鴻海專有技術資料與華語教育中心的華語做為教材；同時教授技術和語言技能，也拉近印度與台灣企業和人才之間的差距。

報導引述消息人士說，鴻海與台灣政府雙方尚未與印度官方展開正式的協商。據Mint報導，清華大學台灣教育中心和鴻海，均未在截稿前回覆置評請求。

報導說，台灣政府和鴻海的技能訓練合作計畫有其重要性，因為全世界半導體產業都面臨人才短缺。舉例來說，根據埃森哲的數據，美國需要7萬名半導體技能專業人士；中國大陸傳出正規劃以1,430億美元，扶持本土半導體產業，也需要35萬至40萬技能專業人員。

針對鴻海印度布局，鴻海董事長劉揚偉之前表示，印度整體產業環境改善，政府的效能也在提升，印度未來將扮演非常重要角色，鴻海集團在印度將積極擴張。

劉揚偉指出，鴻海在半導體布局絕不會走回頭路，不會去布局個人電腦與智慧手機所使用的半導體，而是圍繞在未來的新產品與新應用，例如電動車與元宇宙。鴻海攜手Vedanta在印度設立的半導體廠，不是鎖定先進製程，而是成熟製程，也就是鎖定28到65奈米，這些成熟製程的IC，都是電動車要使用到的零組件。