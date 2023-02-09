中科二期擴建通過環評 管理局拚8月開發交地

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導

中科台中園區二期擴建案通過環評大會審查，中科管理局長許茂新表示，將盡速送台中市政府都市計畫審查大會審查，希望趕在今年8月動工開發及同步交地，以便讓台積電2奈米廠能夠在明年底前完工投產。

中科台中園區二期擴建計畫，中科管理局原本規劃力拚今年5月交地供台積電建2奈米新廠；台積電共規劃兩期、四座晶圓廠，今年動工，最快2024年底前第一座2奈米製程可以投產，總投資金額8,000億至1兆元。

許茂新指出，台中園區二期擴建計畫去年3月中送件進行都市計畫審查，6月初送環評。如今環評過關，全案只剩都市計畫審查，將爭取全案在2月底前排入大會審查，接著送內政部營建署進行都審，而園區前期工程規劃設計作業已同步展開。台中市都發局長李正偉表示，希望中科管理局盡快完成環評所要求的相關修正作業，都發局會盡速召開大會審查。

台積電 中科 環評

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