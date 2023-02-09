兩大日商指標廠二降財測 被動元件空襲警報響

經濟日報／ 記者李孟珊╱台北報導

被動元件空襲警報大響，繼全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田二度下修財測後，業界四哥日商太陽誘電也二度降財測，純益恐銳減六成。兩大指標廠先後二度降財測，意味市場狀況比預期差，牽動國巨、華新科等台廠後市。

法人指出，從全球MLCC市占率來看，村田穩坐龍頭寶座，南韓三星電機居次，國巨、太陽誘電分居第三與第四，華新科也具備一定份額。近期電子業庫存調整壓力大，被動元件廠難逃衝擊，陸續面臨財測無法達成壓力。

村田日前率先宣布二度調降財測，公司坦言，智慧手機與PC市場低迷、庫存調整時間拉長，導致通訊、電腦等應用零件需求減少，工廠產能利用率下滑，因此2022會計年度（2022年4月至2023年3月）合併營收目標自原先調降後的1.82兆日圓，再降至1.68兆日圓，換算年減7.3%；年度合併純益目標自2,970億日圓下修至2,260億日圓，年減28.1%。

村田甫於去年10月調降財測，如今二度修正，引發關注。無獨有偶，太陽誘電也指出，MLCC等電子零件需求較預期惡化，銷售量也將減少，該公司產能利用率隨之下滑，必須再度調降財測。

太陽誘電預估，2022會計年度（2022年4月至2023年3月）合併營收目標自原先預估3,420億日圓下修至3,150億日圓，年減9.9%；合併純益目標也自原先估的335億日圓下修至200億日圓，年減63.2%。此為太陽誘電繼去年11月之後、第二度下修年度財測預估。

村田、太陽誘電均二度修正財測，業界關注MLCC市場動態。供應鏈認為，從產品線來看，電容回溫速度比較快，電阻較慢，不過消費性電子庫存調節數個季度之後，伴隨大陸解封，有望帶動需求回暖。

供應商透露，目前觀察台系被動元件廠產能利用率都較前一陣子上揚，客戶拉貨力道和農曆年前比也增加約一至二成，預料市況可望呈現階梯式復甦，本季應為谷底。

被動元件業者強調，目前對上半年看法普遍保守，但「最壞狀況應該已過」，下半年需求可望回溫，加上車用、綠能等利基產品趨勢向上，可望帶動營運重返成長。

日圓 太陽 被動元件廠

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