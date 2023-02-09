台積蓋2奈米廠 拿到門票

攸關台積電2奈米廠的中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫，昨（8）日通過環評大會審查，預估產值可達5,014億元，將提供4,500人就業機會。

這意味台積電取得更先進製程建廠門票，後續將可大顯身手，全力衝刺高階製程技術，拉大與三星、英特爾等勁敵的差距，有助穩固台灣在全球半導體產業的領先地位。

對於2奈米廠中科二期擴建計畫環評通過，台積電昨天表示：「樂見其成」，強調將秉持一貫的承諾透過氣候與能源、水管理、資源循環及空氣汙染防制等面向，以具體作為實踐綠色製造。

台積電2奈米廠區分別計畫在竹科寶山、中科設廠。台積電董事長劉德音去年在3奈米量產典禮上特別指出，目前準備中的2奈米晶圓廠，分別落址新竹與中部科學園區， 共計六期的工程皆依計畫持續進展中。

台積電總裁魏哲家日前在今年1月法說會上也提及，台積2奈米進度比原先預期來得好，維持風險試產2024年、量產2025年的規劃，目前進展良好。

環保署昨日召開環評大會，其中一案為中科二期擴建案。中科二期希望引進半導體產業，維持我國半導體全球領先地位，據悉，台積電2奈米廠將進駐，此案受高度關注，歷經三次專案小組審查後，去年底通過環評初審，昨日再於環評大會闖關成功，順利通過環評最後一關。

根據國科會中科管理局資料，中科二期擴建開發面積從原本94.62公頃，縮減至89.75公頃，但綠地面積「不打折」，維持原本的12.99公頃。

用水量方面，原本規劃為10萬CMD（噸／每日），隨著面積縮減，略降至95,565 CMD，並承諾除民生用水外，終期100%再生水，全區用水回收率84%，並自設再生水處理設施，終期可產製2萬CMD再生水。

用電方面，原規劃總用電量975MW（百萬瓦），也調降至925MW，並承諾進駐半導體廠商每年取得25%再生能源，2050年使用100%再生能源。