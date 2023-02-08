低軌衛星熄火？昇達科1月營收年減21.3%

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）近年受惠低軌衛星需求，推升營運走揚，但1月遇上過年，加上傳統淡季，1月營收1.16億元，月減17.8%，但也較去年同期年減21.3%。

這也讓市場好奇，是低軌衛星需求熄火嗎？不過仔細分析，昇達科營收合併子公司芮特（6514）營收，芮特今年1月營收4,171萬元，月減15%，較去年同期7,200萬元，年減41.8%，營收減少3,000萬元。芮特指出，因農曆春節工作天數減少，致營收金額較去年同期下降。

昇達科1月營收1.16億元，月減17.8%，去年同期1.48億元，減少3,200萬元，年減21.3%。

日前昇達科表示，低軌衛星酬載設備近期完成客戶驗證及送樣後，近期將搭配客戶新發射計畫量產出貨，正式登上太空，2023年可望新增另一個新客戶，推升2023年低軌衛星貢獻營收可望超過三成。

昇達科已經打入三大低軌衛星營運商及四大系統設備商（SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon），主要產品包含地面站、使用者終端、衛星酬載的天線前端各式元件。

日前昇達科指出，低軌衛星相關認證產品項目已超過20多款，陸續量產及試產品項持續增加中。外界關注，應用在衛星上，跟著衛星一起上太空的衛星酬載等產品什麼時候可望量產出貨，昇達科則指出，隨著客戶新發射計畫，衛星酬載也將跟著客戶一起量產出貨，登上太空，累積更多太空飛行履歷，可望提升在太空科技領域競爭力。

昇達科表示，衛星酬載可望年底開始量產出貨給某客戶，2023年將有另一位新客戶加入，可望成為推升低軌衛星貢獻營收成長主力之一。法人表示，衛星酬載門檻高，因此單價也高，毛利率也高於昇達科平均，2023年貢獻低軌衛星營收可望超過一半，進一步帶動昇達科營收、獲利成長。