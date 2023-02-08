快訊

慘！土敘強震逾1.1萬人罹難 日本311後死亡數最多地震

網憂台灣發生9級強震？ 專業人士：土耳其地震僅等同台灣震度5強

國中生研究罕病科展摘銅遭疑代筆 他親曝動機萬人朝聖跪了：唐鳳2.0

低軌衛星熄火？昇達科1月營收年減21.3%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）近年受惠低軌衛星需求，推升營運走揚，但1月遇上過年，加上傳統淡季，1月營收1.16億元，月減17.8%，但也較去年同期年減21.3%。

這也讓市場好奇，是低軌衛星需求熄火嗎？不過仔細分析，昇達科營收合併子公司芮特（6514）營收，芮特今年1月營收4,171萬元，月減15%，較去年同期7,200萬元，年減41.8%，營收減少3,000萬元。芮特指出，因農曆春節工作天數減少，致營收金額較去年同期下降。

昇達科1月營收1.16億元，月減17.8%，去年同期1.48億元，減少3,200萬元，年減21.3%。

日前昇達科表示，低軌衛星酬載設備近期完成客戶驗證及送樣後，近期將搭配客戶新發射計畫量產出貨，正式登上太空，2023年可望新增另一個新客戶，推升2023年低軌衛星貢獻營收可望超過三成。

昇達科已經打入三大低軌衛星營運商及四大系統設備商（SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon），主要產品包含地面站、使用者終端、衛星酬載的天線前端各式元件。

日前昇達科指出，低軌衛星相關認證產品項目已超過20多款，陸續量產及試產品項持續增加中。外界關注，應用在衛星上，跟著衛星一起上太空的衛星酬載等產品什麼時候可望量產出貨，昇達科則指出，隨著客戶新發射計畫，衛星酬載也將跟著客戶一起量產出貨，登上太空，累積更多太空飛行履歷，可望提升在太空科技領域競爭力。

昇達科表示，衛星酬載可望年底開始量產出貨給某客戶，2023年將有另一位新客戶加入，可望成為推升低軌衛星貢獻營收成長主力之一。法人表示，衛星酬載門檻高，因此單價也高，毛利率也高於昇達科平均，2023年貢獻低軌衛星營收可望超過一半，進一步帶動昇達科營收、獲利成長。

營收 昇達科 太空

延伸閱讀

Garmin智慧手表fēnix 7將衝上太空

土耳其7.8強震震垮建築物 衛星影像看前後變化：城市滿目瘡痍

用飛彈打中國氣球 美國太小題大作？間諜氣球5QA告訴你：為何陸不用衛星

為什麼不用衛星？大陸用「間諜氣球」搜特定情報

相關新聞

台積電2奈米中科二期擴建環評過關 公司回應了

台積電（2330）2奈米廠的中科二期擴建在今（8）日通過環評大會審查，回應外界關注，對此今日晚間公司對該議題回應。

台積電2奈米廠在望 中科台中園區擴建二期環評通過

為因應台灣半導體產業布局需求，中部科學園區管理局規畫台中園區擴建二期開發計畫案，預計進駐台積電2奈米廠，估創造年產值約新...

又斷纜！中華電信「台馬第三海纜」中斷 疑遭一艘貨輪損害

中華電信（2412）表示，由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」，於2月2日晚上約7點30分，在距東引機房端約52公里附近海...

元太1月營收25.78億元 月減17.4% 年增9.8%

元太（8069）今（8）日公今年元月合併營收25.78億元，月減17.4%，年增9.8%。同時，元太首度入選2023標普...

國巨今年1月營收85億元 創單月歷史次高

被動元件大廠國巨（2327）今（8）日公布2023年1月營運成果，單月營收為85.03億元，較上月減少5.5%，並較去年...

慧榮去年第4季財報優於預期 今年已做迎接景氣回溫準備

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技(SIMO) 今日公布2022年第4季財報，單季營收2億76萬美元，季減20%，年減也達2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦