台積電中科2奈米廠環評過關 中科管理局力拚8月開發交地

中科台中園區二期擴建案今(8)日通過環評大會審查，中科管理局長許茂新表示，將儘速送台中市政府都市計畫審查大會審查，希望趕在今年8月動工開發及同步交地，以便讓台積電（2330）2奈米廠能夠在明年底前完工投產。

中科台中園區二期擴建計畫，中科管理局原本規劃今年5月交地供台積電建2奈米新廠，不過環評及都市計畫審查作業進度未如預期。台積電共規劃兩期、四座晶圓廠，今年動工，最快2024年底前第一座2奈米製程可以投產，總投資金額8,000億至1兆元。

許茂新指出，台中園區二期擴建計畫去年3月中送件進行都市計畫審查，6月初送環評。如今環評過關，全案只剩都市計畫審查，將爭取全案在2月底前排入大會審查，接著送內政部營建署進行都審，而園區前期工程規劃設計作業已同步展開。

台中市都發局長李正偉表示，中科台中園區二期擴建環評過關後，希望中科管理局儘快完成環評所要求的相關修正作業，都發局會儘速召開大會審查，讓台積電順利建廠。

中科管理局指出，目前此案開發基地以台中高爾夫球場、機17用地為主，重新擬定的開發面積約89.75公頃，未來可供建廠的土地面積約50公頃，都市計畫變更完成後，將隨即展開地價查估及協議價購作業，初估總開發經費達450億元。