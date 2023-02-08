台積電2奈米廠在望 中科台中園區擴建二期環評通過

為因應台灣半導體產業布局需求，中部科學園區管理局規畫台中園區擴建二期開發計畫案，預計進駐台積電2奈米廠，估創造年產值約新台幣4857億元，提供約4500個就業機會，今天進入環評大會審查，儘管環團多有疑問，但環評委員在釐清園區廢棄物處理方式，並要求國科會與經濟部建立互為備援的廢棄物處理機制後，決議補正後通過。

環保署今召開「中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫環境影響說明書」環評審查委員會，由環保署長張子敬主持會議、副署長王雅玢擔任環評委員會副主任委員。

開發單位中科管理局說明，本案園區面積為89.75公頃，總用水量達9萬6656CMD（公噸），承諾除民生用水外，終期100％再生水、全區用水回收率84％，也會自設再生水處理設施，預計終期可產製2萬公噸再生水。

總用電量則規畫925MW（百萬瓦），半導體廠商每年取得實際用電量25％再生能源，預估2030年取得40％再生能源、2050年使用100％再生能源。

初審會議時，環委要求園區要自行設置廢棄物處理設施，或是配合其他科學園區協同處理，中科管理局則承諾，營運後5年半導體事業廢棄物再利用（含資源化）率達90％。

空汙防治方面，承諾晴天施工日洗掃街每天17公里，每年洗掃街不少於4400公里全量抵減；施工期間，運輸車輛總數80%取得自主管理標章，40%採用五期以上車輛；營運期間空氣汙染物（粒狀物、SO 、NO及VOC）1.2倍全數抵換。

水汙染防治部分，將自主加嚴放􏰀流水的生化需氧量、懸浮固體、氨氮、鎘、銅、鐵、鎳、 鉛、鉻、鋅、錳、砷、汞，並承諾總氮限值40mg/L、總磷限值30mg/L，半導體導電度納管標準，一般廢水為10000、再生水廠16000 μmho/cm。

但立法委員陳椒華辦公室指出，開發單位預計每年取得25％再生能源，估2050年使用100％再生能源，認為路徑圖檢核點太少，應規畫每5年的目標，且再生能源應有細部規畫；

此外，本案溫室氣體排放量很大卻僅抵換10年，應每年抵換；不可抗力因素後還要用不存在的「事業廢棄物供需檢討與精進措施」應變，認為本案影響環境極大，應進入二階環評；另有環委建議，廢棄物處理應僅限工業區及科學園區焚化爐相互支援。

環評大會委員經綜合考量及討論後，建議國科會應依前述開會內容，與經濟部建立明確可行的事業廢棄物互為備援處理機制。本案建議補充修正後通過環評大會。