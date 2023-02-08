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高力1月營收3.21億元、年增逾7成 因熱能產品出貨倍增

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

熱處理廠高力（8996）今（8）日公告1月營收為3.21億元，月增2.55%、年增71.84%。高力表示，1月營收較去年同期增加逾七成主要係熱能產品營業額較去年同期大幅增加98%，以及板式熱交換器營業額較去年同期增加55.7%所致。

展望未來，受惠於硬銲型板式熱交換器市占率持續提升，高力預期，未來三年歐洲熱泵需求將高達3,000萬台以上，為全球硬銲型板式熱交換器供應市場帶來龐大商機。

此外，包括蘋果、eBay、可口可樂等都有採用美國燃料電池大廠Bloom Energy的SOFC燃料電池，而高力為Bloom Energy的主要供應商。法人表示，Bloom Energy今年對高力下單量年增幅可望超過四成；對此，高力已著手規劃擴增產能，預計明年到後年將增加25%產能，同時板式熱交換器預期今年產能將增加35%左右；在產能、出貨增加下，高力營運將持續增溫。

營收

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