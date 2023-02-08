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汎銓1月營收1.33億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

汎銓（6830）今（8）日公布1月營收新台幣1.33億元，不受1月適逢傳統農曆春節工作天數少影響，汎銓受惠積極拉升兩岸地區檢測分析量能效益有成，以因應半導體相關客戶高委案檢測分析訂單需求，帶動1月營收逆勢年增，並刷新歷年同期新高記錄。

展望第一季營運，汎銓表示，戮力擴大材料分析(MA)領域業務布局，在半導體上中下游客戶仍保持高委案檢測分析訂單需求，持續規劃穩步擴增兩岸檢測分析人員與設備，同時，深化檢測分析工法研發與佈建關鍵技術專利，有助於汎銓於全球半導體檢測分析市場站穩絕對競爭優勢，提高客戶檢測分析業務合作黏著度。

此外，公司指出，擴大全球客戶業務服務開拓目標不變，持續評估針對全球各半導體產業聚落設立業務據點，可望挹注未來營運保持良好成長動能。

半導體 營收

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