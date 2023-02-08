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慧榮去年每股賺6.36美元 看今年市況有望逐漸回溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體控制晶片廠慧榮科技（SIMO）總經理苟嘉章今（8）日表示，2022年在終端市場極具挑戰的情況下，慧榮全年營收仍維持3%的微幅成長，預期今年受惠於控制晶片技術升級，大幅提升SSD效能，為PC OEM客戶提供的PCIe Gen 4 SSD控制晶片將進一步擴大出貨，再加上中國大陸的重新開放及庫存清理到一段落，市場有望逐漸回溫。

慧榮2022年第4季財報，營收2億76萬美元，季減20%，稅後淨利4105萬美元，每股純益1.22美元，約新台幣38元。慧榮2022年全年營收達9億4592萬美元，年增3%，稅後淨利2億1391萬美元，每股純益6.36美元，約新台幣198元。

慧榮指出，因2022年第4季營收表現疲弱，加上短期產業能見度不高，公司正採取行動以降低營運成本結構，確保獲利，包括對產品績效的策略性評估，以及對獎酬和新型晶片開發光罩費用的檢視。

慧榮進一步說，依照目前市場發展情勢，預估近期營收仍將疲弱，但有了以上的措施，待供應鏈庫存水位降低和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供需趨於平衡時，慧榮已為市場復甦做好準備。

控制晶片 營收

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