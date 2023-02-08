威剛1月營收21.77億元、月減7.57% 公司：估記憶體Q3起恢復成長動能

儘管記憶體合約價仍有小幅下跌壓力，且今年1月工作天數減少3成，但記憶體模組大廠威剛（3260）營運持穩，1月營收僅月減7.57%為21.77億元。威剛表示，公司短期內仍將維持彈性且謹慎的庫存策略，並隨時掌握產業變化，預期記憶體產業供應鏈庫存可望在今年上半年逐步去化完成。

威剛指出，隨著下半年消費性需求回籠，以及各項產品單機記憶體搭載容量快速成長，記憶體產業需求可望從第三季起恢復成長動能。

董事長陳立白強調，目前公司對記憶體景氣展望不變，預估本季記憶體價格仍處短期修正波段，但受惠於上游供應商獲利不再且投片態度轉趨保守，DRAM與NAND Flash的跌價幅度可望較去年第4季收斂。

另外，在全球經濟放緩、消費性需求尚未恢復之際，威剛今年除了加強管控庫存與強化產品競爭力，也將加速拉升工控、電競與電動車三大高毛利率產品出貨，以提升公司整體毛利率為目標。

陳立白看好，今年公司業績將呈逐季放量的上行走勢，一旦下半年全球經濟趨穩並帶動各項需求回溫，公司將有充足的動能全力衝刺下一波營運高峰。

據悉，威剛1月DRAM營收占比為46.84%，SSD產品比重略為下滑至28.83%，記憶卡、隨身碟與其他產品為24.33%。