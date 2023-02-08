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友達去年Q4每股損失1.33元 全年每股損失2.39元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

友達今(8)日舉行法人說明會公布2022年第4季合併財務報表，去年第4季合併營收526.5億元，季增5.9%，歸屬母公司業主之淨損為102.1億元，每股損失1.33元；去年全年歸屬於母公司業主之淨損為211億元，每股損失2.39元。

友達去年第4季面板總出貨面積432.2萬平方米，季增11.5%，年減33.6%； 累計去年全年面板總出貨面積1,917萬平方米，年減25.4%；去年全年合併營收2,467.9億元，年減33.4%。

友達去年第4季營業淨損109.1億元，歸屬母公司淨損為102.1億元，毛損率為8.7%， 營業淨損率為20.7%， EBITDA獲利率為 -6%

友達去年全年營收2,467.9億元， 營業淨損為239.7億元， 歸屬母公司淨損為211億元，毛利率為0.6%， 營業淨損率為9.7%， EBITDA獲利率為3%。

友達表示，回顧 2022 年，公司營運面臨嚴峻挑戰，前兩年強勁的宅經濟帶來的需求紅利逐步消退，又因戰爭、通膨、升息等因素，導致終端消費需求疲弱，再加上總體庫存偏高，客戶需求急凍，去年全年營收為 2,467.9 億元，年減33.4%，獲利狀況也由2021年的獲利高點轉為虧損，全年歸屬母公司淨損為211億元。但整體財務結構穩健，第4季存貨天數 48 天，較上一季減少6天，淨負債比 3.3%，維持在健康的水位。

展望2023年，大部分的經濟預測都是非常低成長甚至衰退，仍然是極具挑戰的一年。面對大環境的不確定性，將會積極進行管理效能的提升，加強現金流和費用的管控，也要加快雙軸轉型的速度，希望在垂直領域有更好的發揮，同時也讓友達在面板產業上下波動的景氣循環中，能夠更穩健經營。

友達 營收

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