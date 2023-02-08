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金仁寶集團總部大樓投資300億元 2026年完工啟用

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
金仁寶集團總部新建工程今天舉行動土典禮。記者蕭君暉／攝影
金仁寶集團總部新建工程今天舉行動土典禮。記者蕭君暉／攝影

仁寶集團總部新建工程今（8）日舉行開工動土典禮，集團董事長許勝雄表示，總部大樓從現在開始施工，2026年完工，要花四年時間，預計投資超過300億元，其中建物7.8萬坪，其中辦公大樓4.4萬坪。另外，一到四層是裙樓約7,500坪，可以支援服務性產業，主要作為跟外部生活結合，未來將招聘著名餐廳，連鎖超商，健身房，並與文化結合，考慮書局進駐，讓人文與生活結合在一起。

另外，他說，政府推動2050淨零碳排，總部大樓裡面也會做2100平方公尺太陽能發電系統，希望每一年，減少1.5萬噸碳排放量，並擁有6000坪森林公園，希望市民可以來休息，總部大樓前面還有一條河，景觀很漂亮。

至於為何選擇北士科作為集團總部？他說，目前我們除了仁寶（2324）在內湖的總部大樓，在外面還租了六棟大樓，做為員工工作的地方，這樣很分散，沒有效率，剛好這塊土地（北士科）要發包，我們利用此一機會，由於土地坪數非常大，高達1.35萬坪，可以蓋7.8萬坪來做使用，這對我們整合集團資源非常重要，加上這邊（北士科）的人文、交通與醫療都適合當營運總部。

他強調，原來仁寶與康舒（6282）等關係企業，是散在不同地方，未來將把兩家公司的業務與研發搬到總部大樓，這樣更容易立足台灣，布局全球，更容易運作，也比較有效率。

金仁寶集團總部新建工程今天舉行動土典禮。記者蕭君暉／攝影
金仁寶集團總部新建工程今天舉行動土典禮。記者蕭君暉／攝影

仁寶

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