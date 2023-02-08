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經濟部王美花二度拜會默克促成擴大在台投資 原因是台積電力薦

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
經濟部長王美花今日出席默克高雄半導體材料科技園區動土典禮，並與默克家族代表Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp。記者徐如宜／攝影
經濟部長王美花今日出席默克高雄半導體材料科技園區動土典禮，並與默克家族代表Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp。記者徐如宜／攝影

經濟部長王美花今日應德商默克集團邀請，出席默克高雄半導體材料科技園區動土典禮時，透露從各國競相爭取前去設廠中，成功搶親並落腳高雄，原因是台積電極力主張「這家公司必須爭取到台灣設廠」的祕辛。

王美花說，默克集團是她少數親自到總部拜訪超過二次的公司，第二次去的原因，就是應台積電力薦，務必要爭取來台設廠。

她說，默克在半導體材料、生命科技及醫療保健，都居全球領先地位，台灣要持續維持全球半導體優勢，默克扮演重要的關鍵材料供應角色。這也是她得知默克考慮在海外建立全球首座材料生產基材時，她二度拜會默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱·貝克曼（Kai Beckmann）的原因 。

她說，成功搶親的關鍵，是政府保證會以最高行政效率，協助默克集團來台建廠所面臨的問題，這部份後來也由默克台灣團隊展現超高團隊精神及效率，成功說服默克集團董事會，當然也要感謝高雄市長陳其邁全力幫忙，才能補上台灣半導體供應鏈上游重要的拼圖。

王美花今日出席默克集團第二期半導體材料科技園區動土典禮時，有感而發道出這段歷程，也恭喜默克集團找到台積電、聯電、美光及南亞科都重要合作夥伴，奠定未來事業將會蓬勃發展的基礎。

默克 台積電 半導體

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