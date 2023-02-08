快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友達去年大虧211億元 每股虧損2.39元

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
友達董事長彭双浪（左二）、總經理柯富仁（右二）等8日出席法說會。記者李珣瑛/攝影
友達董事長彭双浪（左二）、總經理柯富仁（右二）等8日出席法說會。記者李珣瑛/攝影

友達（2409）董事會今(8)日通過去(2022)年第四季財報，2022年第四季合併營業額為新台幣526.5億元，較2022年第三季增加5.9%。

2022年第四季歸屬母公司業主之淨損為新台幣102.1億元，基本每股損失則為新台幣1.33元。

合計2022年全年合併營業額為新台幣2,467.9億元，較2021年減少33.4%。全年歸屬於母公司業主之淨損為新台幣211.0億元，基本每股損失為新台幣2.39元。

2022年第四季面板總出貨面積達432.2萬平方米，較2022年第三季增加11.5%，與去年同期相比減少33.6%。累計2022年全年面板總出貨面積達1,917.0萬平方米，較2021年減少25.4%。

友達光電2022年第四季合併財務報表摘要：

營業額為新台幣526.5億元、營業淨損為新台幣109.1億元、歸屬母公司淨損為新台幣102.1億元、基本每股損失為新台幣1.33元、毛損率為8.7%、營業淨損率為20.7%、EBITDA獲利率為-6.0%。

友達光電2022年全年合併財務報表摘要：

營業額為新台幣2,467.9億元、營業淨損為新台幣239.7億元、歸屬母公司淨損為新台幣211.0億元、基本每股損失為新台幣2.39元、毛利率為0.6%、營業淨損率為9.7%、EBITDA獲利率為3.0%。

回顧 2022 年，公司營運面臨嚴峻挑戰。前兩年強勁的宅經濟帶來的需求紅利逐步消退，又因戰爭、通膨、升息等因素，導致終端消費需求疲弱，再加上總體庫存偏高，客戶需求急凍，致使公司2022 全年營收為新台幣 2,467.9 億元，較前一年度衰退33.4%，獲利狀況也由2021年的獲利高點轉為虧損，全年歸屬母公司淨損為新台幣211.0億元。但公司整體財務結構穩健，第四季存貨天數 48 天，較上一季減少6天，淨負債比 3.3%，維持在健康的水位。

展望2023年，大部分的經濟預測都是非常低成長甚至衰退，仍然是極具挑戰的一年。

面對大環境的不確定性，公司會積極進行管理效能的提升，加強現金流和費用的管控，也要加快雙軸轉型的速度，希望在垂直領域有更好的發揮，同時也讓友達在面板產業上下波動的景氣循環中，能夠更穩健經營。

新台幣 友達

延伸閱讀

友達法說前外資買超面板雙虎 盤中股價勁揚

銀行買債最積極 年增17%

關鍵技術認定 工總理事長苗豐強提建言

「德陽產」食用明膠 2022年出口額破億人民幣

相關新聞

擁4關鍵 電動車產業受矚目

電動車，無疑是人類未來最具前瞻性與未來性的重點產業之一，也因電動車的發展迅速，讓它成為近百年來地表最大的移動新革命！

友達去年大虧211億元 每股虧損2.4元

友達（2409）董事會今(8)日通過去(2022)年第四季財報，2022年第四季合併營業額為新台幣526.5億元，較20...

通路庫存去化慢 2023首季全球NB出貨將季減18%

全球通膨與升息帶來的經濟風暴重擊傳統節慶旺季需求，除通路庫存消化緩慢，商務巿場亦呈現顯著衰退，導致品牌出貨重踩煞車， 2...

叡揚搭上ChatGPT熱潮 元月營收創歷年同期新高

資訊軟體商廠叡揚資訊（6752）搭上聊天機器人「ChatGPT」熱潮，帶動今（8）日股價大漲，終場收在76.8元，上漲6...

中科擴建二期環說書 環團籲台積電承諾2030綠電百分百

中部科學園區管理局因應半導體科技產業需求，推動台中園區擴建二期開發案，預計進駐台積電2奈米廠。環團今指出，中科擴建二期環...

慧榮：大陸解封與清庫存告一段落 市場將逐漸回溫

慧榮科技（SIMO）總經理苟嘉章今（8）日表示，2022年在終端市場極具挑戰的情況下，慧榮全年營收仍維持3%的微幅成長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦