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叡揚搭上ChatGPT熱潮 元月營收創歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

資訊軟體商廠叡揚資訊（6752）搭上聊天機器人ChatGPT」熱潮，帶動今（8）日股價大漲，終場收在76.8元，上漲6.1元、漲幅8.62%。叡揚並公布今年元月營收，年增30.57%，為歷年同期新高。

叡揚資訊公布2023年1月份單月合併營收為­­1.18億元，年增30.57%，月減28.76%，為歷年同期新高，成長受惠數位轉型及雲端服務，持續深耕資安、AIOps智能維運平台、AI、大數據等剛性需求，優化客戶交叉銷售。

雖然全球景氣變動，但政府持續推動數位轉型、資安建設及零碳家園，加上後疫時代的缺工與台灣整體薪資持續向上，叡揚資訊董事長張培鏞表示：「企業組織流程自動化、智慧化是趨勢，人才專注於更有產值價值的投入。」故叡揚「iota C.ai對話服務平台」以全方位一站式對話機器人（Chatbot）服務為出發點，與衛生福利部台北醫院聯手整合Line視訊問診，並持續拓展線上問診及智慧問答小幫手於醫療及製造產業，舒緩人力，更榮獲SNQ國家品質標章肯定。

此外，叡揚資訊的聊天機器人服務導入醫療、製造及金融領域，並打入台新銀行、世界先進及創意電子，聊天機器人應用範圍除人力資源（HR）外，在資安領域也有著墨。

 另外碳盤查議題，叡揚表示企業此刻要慎選使用到2050年、將近三十年的數位工具系統，不能只是碳排量計算或是申報工具。叡揚「Vital NetZero 零碳雲」，整合「ISO 14064溫室氣體盤查」與「ISO 50001能源管理系統」兩項國際標準的認證與管理系統，能滿足企業自主盤查與長期的節能減碳管理，落實淨零排放。

聊天機器人 資安 營收 ChatGPT

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