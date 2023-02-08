打造總裁接班人 商研院「創二代-經營實學班」超人氣

為持續協助台灣中小企業成功接軌及進軍國際市場，商研院長期受到各界歡迎的「基業長青創二代－經營實學班」即日起開放報名，課程內容豐富多面向，並訴求透過經營實習的機制及上下屆學長姐互相交流學習，協助二代企業接班人成長，並也解決兩代間溝通問題。

商研院指出，「基業長青創二代－經營實學班」已邁入第十期，推出迄今培育近180位來自各行各業二代經營者，地域橫跨北部、中部，及南部。將於3月2日至24日期間辦理六堂課程，並於台北和逸飯店住宿兩晚，參與學長姐聯誼與學員交流聚會。

課程設計針對二代接班五大面向為企業接班人量身打造訂製一系列課程，包含組織面、成長面、行銷面、經營面以及網絡面，課程內容涵蓋「公司成長策略」、「數位轉型策略」、「經營模式創新實作」、「接班傳承實務」、「建立網絡關係」，以及「總裁近身見習」課程。

此外，課程更特別邀請到逢甲大學講座教授許士軍、國立政治大學名譽教授司徒達賢等各領域講師授課及成功企業董事長授課，以經營實學策略，帶領企業突破經營困境。

第十期「基業長青創二代－經營實學班」即日起報名，網址：https://forms.gle/mcisR7kKoNPoRkno7，或電洽02-7707-4935 林小姐 / 02-7707-4933馬小姐。