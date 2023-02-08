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遭疑加入FIDO聯盟重複繳會費 數位部：請勿誤解

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部示意圖。報系資料照片
數位發展部示意圖。報系資料照片

數位發展部數位產業署表示，關於數位部加入FIDO聯盟，有地方民代未經查證即錯誤指稱數位部重複繳納會費一事，根據FIDO聯盟的規定，一個國家只要有一個政府機關或機構成為政府會員，同一國家其他政府機關或機構加入時，就不必再另外繳納會費。我國目前因為原有加入會員的內政部已經繳會費，因此數位部加入時不需再繳納會費，也沒有繳過會費。有關數位部加入FIDO聯盟重複繳納會費是錯誤說法，請外界不要誤解。

產業署指出，FIDO聯盟的政府會員包含加拿大、澳洲、英國、美國、德國、泰國及南韓各國的主管數位網路事務機關或機構，產業會員則包含微軟、蘋果、Google、LINE、Meta、VMware、Amazon、eBay、LINE、NTT、KDDI、Softbank、Verizon、RSA、Visa、Mastercard、Intel、Qualcomm等世界級的網路與軟體電商、電信、資安、金融及晶片產業等知名產業代表。

數位部因為職掌業務涉及電子化政府、電子簽章，及網路、軟體、電信、電商、資安等數位產業，加入FIDO聯盟得以直接與各國政府及重數位產業代表，針對線上身分識別標準與規範交換意見，參與討論相關技術規範的制定，表達臺灣的需求與應用導入經驗，並將相關技術的未來發展趨勢分享給國內業者。

此外，產業署也補充說明，FIDO聯盟在會員加入時即已經明文告知不得轉讓會籍與會員的權利或義務（A Member may not transfer, assign or sublicense any of its rights or obligations.）。而 FIDO聯盟下會依不同的政府、企業，及消費性應用情境而有不同的工作小組，技術部份有認驗證機制、資安與隱私、生物特徵、身分識別確認與綁定、身分驗證標準等不同的議題。

數位部主要的角色在於從主管的電子簽章、數位產業應用、電子化政府等議題來參加各個工作小組的討論。因此，各個單位的參與議題以及所扮演的角色皆不盡相同，分別加入成為聯盟會員，將可擴大並深化國際參與，加速國際接軌。

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