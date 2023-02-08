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NCC行政訴訟又輸了 獨立機關威信再度受到挑戰

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北即時報導
NCC主委陳耀祥。本報資料照片
NCC主委陳耀祥。本報資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）近年做出裁罰、處分及決議案爭議不小，讓業者爭相提出行政訴訟，也NCC歷年敗訴案件不勝枚舉。近期除NCC裁罰新聞報導等案，遭台北高等行政法院判決撤銷處分外，近期NCC在否決凱擘跨區經營的處分案上又輸了。台北高等行政法院判決，NCC應同意凱擘（旗下豐盟）申請擴增經營花蓮。

NCC近年來多次在「黨政軍條款」、「電視新聞報導裁罰」、「跨區經營」等案件決議，備受爭議，業者不服NCC決議，因此提出行政訴訟。

近年因黨政軍退出媒體條款，在法規尚未修改下，NCC每到頻道換照就做出要求限期改正的處分，但也被緯來等頻道業者提出行政訴訟，高等行政法院多次判NCC敗訴。

此外，NCC也針對新聞報導裁罰中天等新聞台，新聞頻道提出行政訴訟，去年底以來台北高等法院撤銷NCC七項裁罰案。

而過去富邦集團蔡明忠與年代董事長練台生大戰，練台生旗下北都、全國搶占蔡明忠旗下凱擘及台灣大位於台北市及新北市地盤，凱擘集團旗下豐盟也向NCC遞出跨區經營花蓮區的申請，2020年NCC否決凱擘集團跨區經營。凱擘也提出行政訴訟。

雖然2022年底蔡明忠及練台生雙方已經和解，跨區大戰也宣告息兵。但有趣的是2023年一開春，台北高等法院作出判決，撤銷NCC原處分，更指出NCC應該同意凱擘申請擴增經營花蓮有線廣播電視服務，代表NCC行政訴訟又輸了。

業界人士分析，雖然台北高等法院作出判決認為凱擘旗下豐盟可至花蓮跨區經營，但蔡明忠及練台生已經和解，雙方已無意再戰，但此判決最關鍵的是，再度打臉NCC過去做出的決議，讓NCC這個獨立機關威信再度受到挑戰，而這也是蔡明忠歷經防疫險損失、台台併附加條件過多等低迷訊息中，少數的好消息。

近期NCC以附加條件通過電信兩大合併案（台台併、遠亞併），其中一個附加條件是超標頻譜限期改正，無法改正則須「繳回」，業界認為，超標頻譜很難改正（出售或交換），最後恐只能「繳回」，但當年真金白銀標下頻譜要繳回，NCC既「無權」也「無錢」退回當年頻譜標金，繳回恐成「無償」。

這也讓業界人士認為，要求電信合併後，「無償」繳回頻譜，未來業者為維護股東權益，勢必提出行政訴訟，NCC再度得與業者對簿公堂。

NCC 凱擘 蔡明忠

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