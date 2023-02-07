聯發科傳獎金縮水「至少打7折」員工哀號 學長怒：叫什麼叫

上周有自稱是手機晶片大廠的聯發科員工爆料，二月的獎金至少打七折，抱怨「明明去年營收創新高，今年這麼小氣」，沒想到，此番言論惹怒公司前輩們，紛紛前來「教育」，其他老鳥也坦言「去年人招太多了，稀釋了」，其中一名5年資歷的前員工直言「台商已經算有人情味了，谷歌我瑟瑟發抖怕被裁員」。

該員工在Dcard科技業版發文，部門主管透露今（2023）年二月獎金至少打7折，「明明去年營收創新高，今年這麼小氣」，碰巧最近三星發表S23系列產品，索性決定怒買高通處理器手機「不再給發哥機會了」。

對此，老鳥們安慰「沒事，二級直接說5折我都沒在怕了」、「去年上半年大賺，所以去年中給大包啊！下半年狂縮，這包只打7折很夠意思了」。

還有「學長」看不下去怒喊，「學弟還在菜啊，EPS（每股盈餘）跟成長人數算一下就知道大概7折，在那邊叫什麼叫」、「沒經歷過17/18年打到骨折，分紅比年終兩個月還少」，更批「過去兩年本來就不正常啊，一堆人把不正常的分紅當作常態，然後一堆非本科的說要重讀考研念電資，跟戰醫牙也一堆人」。

其中一名曾待了5年的前輩表示，他已從聯發科轉職Google，「老實說2020-2022本來就是大大放水時代」，簡單判斷也知道不可能再過那麼爽，「EPS下半年剩31元、上半年還有43元，連競爭對手高通日子都不好過了，MTK（聯發科）要好過？」，並認為公司本來就沒有要對員工負太多責任，何況台商已經算有人情味了，「谷歌我瑟瑟發抖怕被裁員」。