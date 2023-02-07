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氣立受年假效應營收落底 公司審慎樂觀看待未來

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

氣動元件大廠氣立（4555）公布1月營收0.75億元，月減40.1%、年減54.7%。氣立表示，1月營收下滑，主要因為中國大陸防疫措施鬆綁，確診人數激增，加上農曆新年假期提前展開，使工作天數減少所致。

然而，隨著年後員工已正常回歸工作崗位，加上部分客戶開始有年後回補訂單跡象，2月營收可望恢復正常，對於接下來的營運，公司亦抱持審慎樂觀的態度。

大陸公布1月份製造業採購經理人指數(PMI)為50.1，相較去年12月增加3.1個百分點，重返50以上的擴張區間。在調查的21個行業中，其中有18個高於去年12月，製造業景氣水平有逐漸回升的趨勢，市場也預期，年後拉貨效應漸現有望。

氣立表示，除了消費性電子產品外，太陽能、半導體、電動車、雲端伺服器等的生產，都有氣立產品應用機會。隨著各式終端商品發展的日新月異與款式汰舊換新快速，客戶的需求也多樣化。

而氣立所開發的氣缸、真空及機械夾爪類等產品，不僅各類產品規格齊全，可以滿足客戶要求，且公司每年不斷研發推出新品來提升產品競爭力，為客戶提供高效節能的生產機具。

氣立說，除了製造業景氣回升可望推升氣動元件出貨與需求外，大陸的太陽能政策也是氣動元件出貨的觀察重點之一。大陸目前已是全球最大的可再生能源生產國，其太陽能的製造技術也領先全球。

大陸政府日前宣布，到2025年風能和太陽能發電量將增加一倍，2030年達到碳排放峰值，並在2060年實現碳中和，這也可望帶動太陽能產品的製造加速成長，成為氣立下一個營運成長關鍵。

太陽能發電 氣立

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