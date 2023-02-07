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亞電1月營收年減51.6% 受工作天數影響

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

軟板上游覆蓋膜材料商亞電（4939）今日公告2023年1月合併營收為新台幣7488萬元，年減51.6%，公司說明，主要係因中國大陸農曆新年集中1月份所致。展望未來，產業供應鏈庫存水位偏高現象雖仍存在，惟中國大陸疫情解封，農曆年後經濟可望反轉向上，加快下游庫存去化速度，亞電抱持審慎但不悲觀看法。

亞電表示，中國大陸在去年12月宣布完全解封後，短期雖造成人力與生產量能的短缺，卻形成快速集體免疫、並推動景氣回升，根據中國大陸國家統計局公告最新1月份製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，顯示中國大陸境內景氣已較先前回升並重回擴張趨勢，將可望帶動中國大陸經濟與內需走揚。

亞電亦積極從兩大面向調整自身體質，一是優化產品應用結構，持續降低消費性電子產業比重偏高風險，擴大車用、醫療等高階高門檻應用領域，今年將可見明顯成效；第二是強化東台（4526）廠產線生產效能與認證，加速使產線流暢，待訂單需求重回成長，將可望快速爆發。

從中國大陸境內疫後經濟復甦動能來看，亞電對2023審慎但不悲觀，農曆春節後將加快消耗電子供應鏈庫存水位，產業可望逐漸從谷底轉走揚，亞電積極布局專利技術，持續投入材料研發，將透過既有合作夥伴，擴大產品應用範疇，推升亞電重回成長動能。

亞電

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