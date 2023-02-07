宏碁遊戲元月營收創新高 增幅稱霸宏碁「小虎隊」

宏碁（2353）集團「小金虎」今年元月營收出爐，宏碁遊戲（6908）以年增345.2%、創下單月歷史新高紀錄的成績，稱冠「小虎隊」，而宏碁資訊（6811）、智聯服務（6751）亦創同期新高紀錄。

宏碁遊戲公布元月營收6.49億元，月增37.5%、年增345.2%，創單月歷史新高紀錄。

宏碁遊戲去年下半年首度跨足海外，獲得索尼互動娛樂（SIE）授權為菲律賓地區獨家代理商，銷售包含PlayStation 5等產品，為營運增添動能。

建碁（3046）今年1月營收2.14億元，月減12.6%、年增49.8%；今（7）日股價攻上漲停板，收在53.2元，上漲4.75元。

在宏碁資訊方面，元月營收6.6億元，月減23.2%、但年增10.2%，為歷年同期新高。

展望今年，宏碁資訊總經理周幸蓉近期指出，雖然今年經濟情勢、地緣政治不穩定，但在企業及政府數位轉型需求持續下，將帶動雲端服務續揚，今年營收將維持兩位數百分比成長。

智聯服務元月營收1.16億元，月減12.3%、年增10.8%，亦創同期新高紀錄。

智聯服務透過宏碁集團全球資源，持續開發海外市場客戶，目前海外營收占比已突破2成，並已將資訊人力委外服務延伸至海外市場。

展碁國際（6776）今年1月營收16.76億元，月減16%、年減23.6%，為11個月新低。

展望後市，展碁國際總經理林佳璋先前表示，3C類產品確實受全球景氣影響呈現下滑，但展碁國際近年轉型平台通路布局奏效，擴大軟體、生活科技類產品等銷售，加上子公司貢獻，營運以追求利潤為目標。

倚天酷碁（2432）今年1月營收5,750萬元，月減64.1%、年減57.4%；而宏碁智醫（6857）及海柏特（6884）元月表現亦呈現月減、年減態勢。

宏碁集團本業PC受產業需求不佳影響，今年增長更加倚賴旗下「小虎隊」，宏碁去年非PC及顯示器事業營收全年占比約達21.7%。