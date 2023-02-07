白沙屯媽祖12日起駕 遠傳行動通訊車陪香燈腳追媽祖

與神同行倒數！素有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖將於周日(12日)鑾轎起駕，展開為期9天8夜徒步來回雲林北港朝天宮、全程約400公里的進香行程。隨著疫情平緩帶動人氣，今年報名信眾已突破10萬人，創下歷史新高。遠傳表示，在全台重要時刻不缺席，評估進香沿途的行動數據與語音需求，擴充既有基站容量；出動4G、5G行動通訊車；活動期間將有超過百位工程人員全程待命；後端更有上百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，致力帶給「香燈腳」最優質的通訊與網路品質。

白沙屯媽祖進香活動最大特色是行進路線全程由媽祖「現場帶路」，而白沙屯進香行程距離最長、時程久，急行軍速度更被信眾暱稱為「粉紅超跑」，沿途充滿驚喜與挑戰。遠傳因應此習俗，除了預先擴充苗栗、台中、彰化、雲林四縣市可能行經路線的基站網路容量，更將出動多台行動通訊車前進現場、工程師24小時全程待命，以迅速應變「移動長城」逾10萬信眾的網路需求，確保現場每位香燈腳享有最順暢的網路體驗，方便隨時直播互動、視訊通話、拍照打卡，將白沙屯媽祖的保佑傳遞給最重要的親友。

疫情逐步解封，白沙屯媽祖進香參與人數連年增加，廟方除了將全程落實防疫作業，無法親臨追隨的信眾也可以透過白沙屯拱天宮官網、或下載「白沙屯媽祖APP」即可掌握白沙屯媽祖最新的所在位置。遠傳強調，提前進行網路擴充與優化作業，在台灣民眾每個重要的祈福時刻，做最堅強的後盾。

近期2023台灣燈會、新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、中臺灣元宵燈會、南投燈會、苗栗玉清宮「火旁龍活動」、台南月津港燈會、台南鹽水蜂炮、高雄燈會等登場。遠傳表示，要成為民眾賞燈後盾，運用AI技術進行網路擴充規劃，全台擴充超過800站以上各式基站設備；出動4G、5G行動通訊車；活動期間還將有超過600位工程人員輪班支援；後端更有逾百位工程人員待命並進行網路流量觀察、狀況排除等作業，以一流的網路品質，陪伴用戶一起漫遊賞燈。