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聯詠急單湧現 估本季營收淡季不淡

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯詠副董事長暨總經理王守仁。圖/聯合報系資料照片
聯詠副董事長暨總經理王守仁。圖/聯合報系資料照片

驅動IC大廠聯詠（3034）今日舉行法說會釋放利多，聯詠副董事長暨總經理王守仁表示，3月出現高階NB及電競應用急單湧現，讓本季營收應可與去年第4季持平或微幅成長，呈現淡季不淡。

至於今年整體市場，王守仁表示，首季手機端應用需求仍疲弱，不過預估整體庫存調整第2季將會有庫存回補需求，中國大陸疫情下半年減緩及升息腳步近尾聲，消費產品應可回溫。

至於法人關注聯詠未來成長動能，王守仁點出公司看好OLED手機、電視和資通訊（IT）等驅動IC產品、車用驅動IC、VR/AR 驅動IC、中高階電視單晶片和客製化產品（ASIC）等四大類產品將會推升未來營運持續成長。

聯詠提出本季財測，預估計1美元兌換新台幣30元的匯率基礎，首季營收介於222至232億元區間，持平或略增加3.4%， 毛利率則因售價下滑，將跌破40%降至37.5%至39.5%，營益率同樣降至20%至23%區間。

聯詠今天公布去年第4季及去年全年財報， 去年第4季營收季增14.6%、年減38.9%至224億元，超越財測上緣，稅後純益40.42億元，季減6.1%、年減63.0%，每股純益6.64元。全年營收達1099.56億元，年減18.77%，每股純益45.96元。

聯詠 營收

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