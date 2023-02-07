減廢又減碳！台灣富士攜手工研院廢棄碳粉再生
台灣富士軟片資訊公司與工研院今（7）日共同發表合作研發成果，成功運用事務機/影印機/印表機回收廢碳粉製成環保水性塗料的原料。
台灣富士軟片資訊將與客戶以及塗料廠商等合作，運用該項獨步全球的技術，確立廢棄碳粉的再資源化流程，預計每年可再生利用65噸廢棄碳粉成為塗料原料，對循環經濟做出貢獻。
事務機及印表機廢棄碳粉匣內含碳粉、塑料、金屬等元件，未經拆解分類即無法妥善再利用，台灣富士軟片資訊自2006年起即投入已使用的碳粉匣的回收拆解，使相關資源得以重新再利用，其中廢棄碳粉主要回收用於製鐵的流程。
台灣富士軟片資訊更與工研院合作研發廢棄碳粉的新回收機制與應用，取代塗料原料的碳黑、調製為黑漿，塗料廠商再將黑漿調製為各種顏色的水性塗料。藉由此已申請之專利技術，能擴大廢棄碳粉的應用範圍，並貢獻於循環經濟。
工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示 : 「台灣身為創新技術研發與應用場域的要角，工研院很榮幸能與富士軟片集團合作，開發出全球首創的碳粉環保塗料，此舉不但驗證台灣的研發實力，更透過結合事務機原廠、塗料品牌，以廢棄碳粉再生創造經濟價值、改寫產業合作模式。」
FUJIFILM Business Innovation自1995年確立公司的回收策略，實施客戶汰換機種的回收再利用，1998年更領業界之先，活用再生ABS塑料，而台灣的這項創舉將進一步推動循環經濟的運用。此一研發成果所製成的水性塗料符合台灣CNS4940水性水泥漆（乳膠漆）規範，適用於室內裝潢、戶外建物與家具表面的塗層。
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